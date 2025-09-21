Diário do Nordeste
Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

O influencer sofreu um acidente de moto na madrugada deste domingo (21), em São Paulo

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
JP Mantovani tirando uma selfie em uma academia enquanto aponta para a blusa que está vestindo
Legenda: Horas antes de morrer, o modelo postou, em seus stories, imagens nas quais aparecia em um evento para motoqueiros
Foto: Divulgação/Instagram

O modelo e influencer João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada deste domingo (21), ao colidir sua moto Harley Davidson contra um caminhão estacionado

O acidente ocorreu na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A vítima tinha 46 anos. As informações são do portal de notícias G1. 

JP era casado com Li Marttins, cantora e ex-integrante da banda Rouge. Os dois se conheceram no reality "A Fazenda", da Record, em 2015, e tiveram uma filha. O casal também participou do reality "Power Couple", da mesma emissora, em 2021. 

De acordo com o G1, horas antes de morrer, o modelo postou, em seus stories, imagens nas quais aparecia em um evento para motoqueiros

Após o momento, JP teria, ainda, passado no bar Frederico Boteco, em Moema, do qual era sócio. Por volta das 1h da manhã, o acidente foi registrado na Marginal Pinheiros. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o influencer estava na motocicleta quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central, que fazia serviços na via. JP morreu no local

Ainda de acordo com a pasta, o teste de bafômetro realizado pelo motorista do caminhão foi constatado como negativo

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

 
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação
Há 7 minutos
Foto das apresentadoras do Fantástico Poliana Abritta e Maju Coutinho, sentadas no estúdio do Fantástico.
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (21/09)?

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck"

Redação
Há 10 minutos
