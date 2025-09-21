Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Li Marttins, cantora e ex-integrante da banda Rouge, se pronunciou nas redes sociais após a morte do marido JP Mantovani, na madrugada deste domingo (21).

O modelo e influencer foi vítima de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, ao colidir com um caminhão de limpeza urbana. JP tinha 46 anos.

Veja também Zoeira Li Martins e JP Mantovani são os últimos eliminados do Power Couple; final é decidida Zoeira Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

Na postagem, Li relata, “com profundo pesar”, o falecimento do “anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo!”.

A ex-Rouge ainda pede “um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, e finaliza agradecendo o carinho e as orações recebidas.

Confira a postagem na íntegra:

"Nós somos uma família

Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão!

46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!! @jpmantovani"

Casal planejava oficializar casamento

Li Marttins e JP Mantovani se conheceram em 2015, durante o reality "A Fazenda", da Record, e tiveram uma filha. O casal também participou do programa “Power Couple”, da mesma emissora, em 2021.

Nos últimos meses, os dois postaram nas redes sociais fotos dos preparativos para a cerimônia de casamento, além de imagens da casa que estavam reformando juntos.

Entenda como foi acidente

De acordo com o portal de notícias G1, horas antes de morrer, JP postou, em seus stories, imagens nas quais aparecia em um evento para motoqueiros.

Após o momento, o modelo teria, ainda, passado no bar Frederico Boteco, em Moema, do qual era sócio. Por volta das 1h da manhã, o acidente foi registrado na Marginal Pinheiros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o influencer estava em sua motocicleta Harley Davidson quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central, que fazia serviços na via. JP morreu no local.

Ainda de acordo com a pasta, o teste de bafômetro realizado pelo motorista do caminhão foi constatado como negativo. Segundo a assessoria da viúva, ele não pilotava em alta velocidade.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.