Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Legenda: Li Marttins e JP Mantovani se conheceram em 2015, durante o reality "A Fazenda"
Foto: Divulgação/Instagram

Li Marttins, cantora e ex-integrante da banda Rouge, se pronunciou nas redes sociais após a morte do marido JP Mantovani, na madrugada deste domingo (21)

O modelo e influencer foi vítima de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, ao colidir com um caminhão de limpeza urbana. JP tinha 46 anos

Veja também

teaser image
Zoeira

Li Martins e JP Mantovani são os últimos eliminados do Power Couple; final é decidida

teaser image
Zoeira

Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

Na postagem, Li relata, “com profundo pesar”, o falecimento do “anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo!”. 

A ex-Rouge ainda pede “um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, e finaliza agradecendo o carinho e as orações recebidas. 

Confira a postagem na íntegra: 

"Nós somos uma família

Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão!

46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!! @jpmantovani"

Casal planejava oficializar casamento

Li Marttins e JP Mantovani se conheceram em 2015, durante o reality "A Fazenda", da Record, e tiveram uma filha. O casal também participou do programa “Power Couple”, da mesma emissora, em 2021. 

Nos últimos meses, os dois postaram nas redes sociais fotos dos preparativos para a cerimônia de casamento, além de imagens da casa que estavam reformando juntos. 

Entenda como foi acidente

De acordo com o portal de notícias G1, horas antes de morrer, JP postou, em seus stories, imagens nas quais aparecia em um evento para motoqueiros

Após o momento, o modelo teria, ainda, passado no bar Frederico Boteco, em Moema, do qual era sócio. Por volta das 1h da manhã, o acidente foi registrado na Marginal Pinheiros. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o influencer estava em sua motocicleta Harley Davidson quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central, que fazia serviços na via. JP morreu no local. 

Ainda de acordo com a pasta, o teste de bafômetro realizado pelo motorista do caminhão foi constatado como negativo. Segundo a assessoria da viúva, ele não pilotava em alta velocidade.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

 
Assuntos Relacionados
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação
Há 8 minutos
Foto das apresentadoras do Fantástico Poliana Abritta e Maju Coutinho, sentadas no estúdio do Fantástico.
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (21/09)?

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck"

Redação
Há 12 minutos
JP Mantovani tirando uma selfie em uma academia enquanto aponta para a blusa que está vestindo
Zoeira

Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

O influencer sofreu um acidente de moto na madrugada deste domingo (21), em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Foto da apresentadora Patrícia Abravanel durante o programa Silvio Santos, em um auditório repleto de pessoas.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (21/09)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
Há 2 horas
Imagem do Luciano Huck para matéria sobre a Dança dos Famosos.
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (21/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
21 de Setembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/09) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/09) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
21 de Setembro de 2025
Virginia Fonseca coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio, usando faixa e coroa, ao lado da antiga rainha da escola de samba, Paolla Oliveira
Zoeira

Virginia estreia como rainha da Grande Rio e promete 'melhorar até fevereiro'

Apresentadora foi coroada neste sábado (20) e usou figurinos exclusivos com mais de 15 mil cristais, franjas pesadas e muito brilho

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cantor Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (21/09)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra os apresentadores do Globo Rural: Nélson Araújo e Helen Martins
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (21/09)?

Programa será exibido após o 'Auto Esporte'

Redação
21 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
21 de Setembro de 2025