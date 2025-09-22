Ator mirim Davi Malizia passa por cirurgia de apendicite

O ator mirim Davi Malizia, de 10 anos, que dá vida ao personagem Samir em "Êta Mundo Melhor!”, da Globo, passou por um susto na noite da última sexta-feira (19).

O jovem artista sentiu fortes dores e precisou ser levado ao hospital, onde foi diagnosticado com uma crise de apendicite. No sábado (20), Davi passou por uma cirurgia e precisará se afastar das gravações da novela por uma semana.

De acordo com a assessoria do ator, ele recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22). A recomendação médica é de que o menino permaneça em repouso em casa até o próximo domingo. O retorno de Davi ao trabalho está previsto para o dia 29 de setembro.

Enquanto isso, as cenas que estavam programadas para serem gravadas pelo intérprete de Samir foram remanejadas pela produção da novela. A equipe reorganizou o cronograma para garantir que a ausência momentânea do ator não atrapalhe o andamento das filmagens.

Para tranquilizar fãs e colegas de elenco, Davi gravou um vídeo de agradecimento logo após a recuperação. “Gente, muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí”, disse o ator mirim, reforçando que já se sente bem e pronto para retomar a rotina em breve.