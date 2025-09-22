Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta segunda-feira

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio.

Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.