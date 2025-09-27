Drones são avistados sobrevoando bases militares dinamarquesas; Rússia nega ataque

Drones não identificados foram vistos circulando bases militares dinamarquesas, na noite de sexta-feira (26), países do bloco europeu entram em alerta. A União Europeia cogita a construção de um muro contra drones.

Os drones estavam sobrevoando a base de Karup, considerada uma das maiores bases do exército do país. Em entrevista a agência de notícias AFP, o policial responsável pela área, Simon Skelsjaer, relata que o sobrevoo de drones durou "várias horas".

"Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse. Ainda em entrevista a AFP, o oficial afirmou que a polícia não poderia comentar sobre a origem dos dispositivos.

Poucos dias depois de a Dinamarca anunciar a compra de armas de longo alcance, os dispositivos começaram a ser avistados. O principal argumento para a compra era a ameaça da Rússia ao longo dos anos.

A Rússia é a possível suspeita por trás dos ataques, segundo a União europeia. O comissário europeu, Andrius Kubilius, relatou a jornalistas na sexta-feira (26) que o país estaria tentando testar a UE e a Otan.

Rússia nega a participação no ataque

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Larov, negou hoje (27), em declaração a Assembleia Geral da ONO, a participação do país no sobrevoo de drones as bases militares.

Além de negar a colaboração, o ministro deixou explícito que qualquer agressão ao país terá uma resposta decisiva. Sergei afirmou também que a Rússia está aberta a negociação sobre o fim da guerra com a Ucrânia.

"A segurança da Rússia e seus interesses vitais devem ser garantidos de maneira confiável"

O chanceler representou o presidente russo, Vladimir Putin, já que o líder não pôde comparecer à assembleia por ser alvo de um mandato internacional de prisão.