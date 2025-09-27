Trump enviará tropas a Portland nos EUA para coibir protestos contra detenções de imigrantes
O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano neste sábado (27)
O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, neste sábado (27), que enviará tropas a Portland, capital de Oregon, onde moradores protestam contra detenções de imigrantes em situação irregular.
Segundo o republicano, a cidade, governada por um democrata, partido opositor ao seu, estaria "devastada pela guerra" contra os agentes de imigração e, por isso, recomendou uso de "força total".
"Estou instruindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a fornecer as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma de nossas instalações [do Serviço de Imigração e Alfândega] sitiadas contra ataques da Antifa e outros terroristas domésticos", declarou Trump na plataforma Truth Social.
Envio de tropas a cidades governadas por democratas
Desde o início deste ano, Trump tem enviado tropas nacionais a cidades como Los Angeles, Memphis e Washington, governadas por democratas, alegando a necessidade de "restaurar a segurança".
O presidente dos EUA também ameaça enviar soldados a Chicago, Nova York, São Francisco e Baltimore.
Situação em Portland
De acordo com o g1, diversas delegacias e prédios administrativos relacionados ao controle de imigrantes em Portland têm sido alvo de manifestações — em alguns casos, com confrontos com policiais.
Trump acusa os manifestantes de agressão contra os funcionários do governo e chegou a classificar um dos protestos, em que foi erguida uma réplica de guilhotina, como "comportamento descontrolado".
O prefeito da cidade, Keith Wilson, opositor de Trump, critica o envio das tropas e afirmou que não pediu e que não precisa de intervenção federal para lidar com a situação.