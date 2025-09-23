Trump define Antifa como 'organização terrorista' em novo decreto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou nessa segunda-feira (22) uma ordem executiva que designa o movimento Antifa, relacionado a grupos radicais de esquerda, como uma "organização terrorista doméstica".

"A Antifa é uma iniciativa militarista e anarquista que clama explicitamente pela derrubada do Governo dos Estados Unidos, das autoridades policiais e do nosso sistema jurídico. Ela usa meios ilegais para organizar e executar uma campanha de violência e terrorismo em todo o país", diz o decreto publicado pela Casa Branca.

O documento é curto e orienta órgãos atuantes no país a "investigar, interromper e desmantelar toda e qualquer operação ilegal" coordenada pelo Antifa ou por pessoas relacionadas ao movimento.

A ordem surge após o chefe de Estado prometer ações contra grupos de esquerda, usando o assassinato de Charles Kirk como pretexto.

Kirk, ativista conservador, foi morto no dia 10 de setembro enquanto discursava em uma universidade de Utah, nos Estados Unidos. Um estudante de 22 anos foi acusado do crime, e os investigadores ainda buscam uma motivação. Eles não disseram se o suspeito integra algum grupo.

O que é Antifa?

A organização é a abreviação para "antifascista" e, segundo a Liga Antidifamação, é um "movimento descentralizado e sem liderança composto de grupos, redes e indivíduos soltos".

Eles ainda explicam que, "embora alguns agentes extremistas que afirmam ser afiliados ao Antifa se envolvam em violência ou vandalismo em comícios e eventos, essa não é a norma".

Porém, para Trump, o grupo "recruta, treina e radicaliza jovens americanos para se envolverem nessa violência e supressão da atividade política".