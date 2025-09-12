Donald Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso

O presidente americano Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (12), que foi preso o suspeito de ter matado o ativista conservador de direita Charlie Kirk, após uma intensa busca que chegou ao terceiro dia. "Alguém muito próximo dele o entregou", disse Trump em uma entrevista ao vivo com a rede Fox News.

O republicano acrescentou que o suspeito está sob custódia na sede da polícia e anunciou que pediria pena de morte para ele. "Espero que ele seja considerado culpado, imagino, e espero que receba a pena de morte pelo que fez", afirmou.

Na quinta-feira (11), o FBI havia divulgado imagens do suspeito de envolvimento na morte do ativista, morto quarta-feira (10), durante um evento na Universidade de Utah Valley.

O órgão apontou o homem como "Person of Interest", expressão geralmente utilizada para definir pessoas que não foram formalmente acusadas ou decretadas como suspeitas, mas que podem ter informações relevantes sobre crimes.

Nas imagens, o suspeito, que não teve a identidade revelada, aparece trajando calça jeans, camisa preta estampada com bandeira dos Estados Unidos, um boné e um óculos escuros.

Veja também Mundo FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk Mundo FBI afirma ter encontrado rifle usado para matar Charlie Kirk

Arma do crime

Ainda nesta quinta-feira, o FBI apontou que a arma utilizada no assassinato foi encontrada. Localizado em uma área de mata, o item é uma "bolt action rifle", uma espécie de fuzil, que será analisado para a coleta de impressões digitais.

Informações indicam que o responsável pelo crime chegou ao campus minutos antes do início do evento de Kirk e foi visto em imagens de câmeras de segurança acessando o telhado de um prédio nos arredores.

Duas pessoas foram detidas ainda na quarta-feira, mas liberadas em seguidas, pois não possuíam conexão com o atirador.

Crime registrado

O momento em que Charlie Kirk, de 31 anos, foi atingido pelo disparo acabou sendo registrado em vídeo. As imagens mostram o ativista discursando para uma multidão ao ar livre, sentado em uma tenda. De repente, um estalo alto, semelhante a um tiro, é ouvido, e ele cai da cadeira. Ao perceber o ocorrido, várias pessoas presentes começam a correr.

Kirk chegou a ser atendido, mas faleceu no hospital. A informação da morte foi confirmada pelo presidente Donald Trump, pela rede Truth Social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto", escreveu ele, apontando Kirk como "o coração da juventude dos Estados Unidos da América".