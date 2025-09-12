Diário do Nordeste
Donald Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso

Buscas pelo atirador chegaram ao terceiro dia nesta sexta-feira (12)

Escrito por
e
(Atualizado às 11:09)
Mundo
Charlie Kirk
Legenda: Charlie Kirk foi morto em um atentado na Universidade de Utah, na quarta-feira (10)
Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

O presidente americano Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (12), que foi preso o suspeito de ter matado o ativista conservador de direita Charlie Kirk, após uma intensa busca que chegou ao terceiro dia. "Alguém muito próximo dele o entregou", disse Trump em uma entrevista ao vivo com a rede Fox News.

O republicano acrescentou que o suspeito está sob custódia na sede da polícia e anunciou que pediria pena de morte para ele. "Espero que ele seja considerado culpado, imagino, e espero que receba a pena de morte pelo que fez", afirmou. 

Na quinta-feira (11), o FBI havia divulgado imagens do suspeito de envolvimento na morte do ativista, morto quarta-feira (10), durante um evento na Universidade de Utah Valley.

órgão apontou o homem como "Person of Interest", expressão geralmente utilizada para definir pessoas que não foram formalmente acusadas ou decretadas como suspeitas, mas que podem ter informações relevantes sobre crimes. 

Nas imagens, o suspeito, que não teve a identidade revelada, aparece trajando calça jeans, camisa preta estampada com bandeira dos Estados Unidos, um boné e um óculos escuros. 

Arma do crime

Ainda nesta quinta-feira, o FBI apontou que a arma utilizada no assassinato foi encontrada. Localizado em uma área de mata, o item é uma "bolt action rifle", uma espécie de fuzil, que será analisado para a coleta de impressões digitais. 

Informações indicam que o responsável pelo crime chegou ao campus minutos antes do início do evento de Kirk e foi visto em imagens de câmeras de segurança acessando o telhado de um prédio nos arredores.

Duas pessoas foram detidas ainda na quarta-feira, mas liberadas em seguidas, pois não possuíam conexão com o atirador. 

Crime registrado

O momento em que Charlie Kirk, de 31 anos, foi atingido pelo disparo acabou sendo registrado em vídeo. As imagens mostram o ativista discursando para uma multidão ao ar livre, sentado em uma tenda. De repente, um estalo alto, semelhante a um tiro, é ouvido, e ele cai da cadeira. Ao perceber o ocorrido, várias pessoas presentes começam a correr.

Kirk chegou a ser atendido, mas faleceu no hospital. A informação da morte foi confirmada pelo presidente Donald Trump, pela rede Truth Social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto", escreveu ele, apontando Kirk como "o coração da juventude dos Estados Unidos da América". 

