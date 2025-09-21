Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Despedida de Charlie Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio e pode ter discurso de Trump

O ativista conservador tinha 31 anos e era uma das lideranças de maior ascensão nos EUA

Escrito por
Diário do Nordeste/AFP producaodiario@svm.com.br
Mundo
Grande estádio coberto lotado de pessoas assistindo a um telão gigante. No telão, aparece a imagem de Kirk sorridente usando camiseta branca com a palavra “FREEDOM” (liberdade) e apontando para o lado. Acima da tela, está pendurada uma grande bandeira dos Estados Unidos. O público ocupa as arquibancadas e o espaço próximo ao palco
Legenda: O velório ocorre em um estádio de futebol americano
Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Mais de 100 mil pessoas participam, neste domingo (21), da despedida do ativista Charlie Kirk. O funeral ocorre no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, e conta com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice-presidente, JD Vance. As informações são do g1.

A expectativa é de que os dois discursem, além de outros integrantes do Governo Trump. Grande parte da multidão que está no estádio veste roupas em tons de vermelho, branco e azul, em referência à bandeira norte-americana.

Trump tinha uma relação de proximidade com Kirk, sendo constantemente citado como um dos principais responsáveis pela mobilização dos jovens republicanos na política.

Ao sair da Casa Branca para voar ao Arizona, o presidente assegurou que o tributo tem como objetivo "celebrar a vida de um grande homem”. "Será um dia muito duro", acrescentou.

Veja também

teaser image
Mundo

FBI aponta DNA de suspeito em cena do assassinato de Kirk; suspeito não admite culpa nem coopera

Assassinato

O influencer conservador foi executado, no último dia 10 de setembro, enquanto participava de um encontro com seguidores na Utah Valley University, em Utah. As investigações indicam que um jovem, identificado como Tyler Robinson, teria usado um rifle de longo alcance para acertar Kirk do alto de um prédio. 

O ativista conservador tinha 31 anos e era uma das lideranças de maior ascensão nos EUA.  

O assassinato aprofundou ainda mais as acirradas divisões políticas nos Estados Unidos. As autoridades afirmam que o suposto atirador, de 22 anos, citou como motivo de seu crime o "ódio" que, segundo ele, era alimentado por Kirk, que era um crítico mordaz das pessoas transgênero, dos muçulmanos e de outros.

Kirk utilizava seus milhões de seguidores nas redes sociais, a enorme audiência de seu podcast e suas aparições em universidades para impulsionar Trump entre os jovens e defender uma ideologia política nacionalista e cristã.

Mesmo antes de o suspeito ser identificado ou preso, Trump qualificou Kirk como "mártir da verdade e da liberdade" e culpou seu assassinato à retórica da "esquerda radical".

Assuntos Relacionados
Grande estádio coberto lotado de pessoas assistindo a um telão gigante. No telão, aparece a imagem de Kirk sorridente usando camiseta branca com a palavra “FREEDOM” (liberdade) e apontando para o lado. Acima da tela, está pendurada uma grande bandeira dos Estados Unidos. O público ocupa as arquibancadas e o espaço próximo ao palco
Mundo

Despedida de Charlie Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio e pode ter discurso de Trump

O ativista conservador tinha 31 anos e era uma das lideranças de maior ascensão nos EUA

Diário do Nordeste/AFP
Há 42 minutos
Foto que contém manifestação com francês empunhando a bandeira da Palestina
Mundo

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina; veja lista

Ação representa mais um ato de apoio frente à ofensiva israelense sobre o território árabe

Diário do Nordeste/AFP
21 de Setembro de 2025
Um cartão dourado de Trump apresentado no Salão Oval da Casa Branca.
Mundo

Trump oficializa 'Gold Card' e residência nos EUA poderá ser obtida com doação milionária

Objetivo é priorizar a contratação de americanos e restringir vistos a estrangeiros altamente qualificados

Redação
20 de Setembro de 2025
Vista aérea do aeroporto de Londres.
Mundo

Ataque cibernético afeta check-in e embarque em aeroportos europeus

Foram prejudicados aeroportos como os de Londres, Bruxelas e Berlim

Redação
20 de Setembro de 2025
foto de caças russos que invadiram espaço aéreo da Estônia
Mundo

Três caças russos invadem Estônia e são interceptados pela Otan

A ação, classificada pela União Europeia como uma "provocação extremamente perigosa", ocorreu sobre o Golfo da Finlândia durante 12 minutos

Diário do Nordeste/AFP
19 de Setembro de 2025
Animal foi registrado por alpinista antes de ataque
Mundo

Vídeo registra alpinista sendo atacado por urso na Grécia

Montanhista caminhava com amigo até os destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial

Geovana Almeida
19 de Setembro de 2025
Presidente Trump aparece em foto em coletiva de imprensa na Casa Branca. Na imagem, jornalistas aparecem com a mão levantada para fazer perguntas.
Mundo

Trump ameaça tirar licenças de emissoras e manifesta apoio a órgão regulador dos EUA

Opositores criticam fala do presidente

Redação
19 de Setembro de 2025
Avião da Air Corsica
Mundo

Controlador de tráfego cochila e avião é forçado a voar em círculos sobre o mar por 18 minutos

Aeronave fazia rota de Paris a Córsega, na França, e precisou sobrevoar o Mar Mediterrâneo até o profissional ser acordado

Redação e AFP
18 de Setembro de 2025
Jimmy Kimmel
Mundo

Programa de Jimmy Kimmel é suspenso após comentário sobre assassinato de Charlie Kirk

Apresentador sugeriu que Tyler Robinson, acusado do crime, seria pró Trump

Redação e AFP
18 de Setembro de 2025
uas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona
Mundo

Adolescentes vandalizam escola e são entregues à polícia pelas próprias mães nos EUA

Menores responderão por invasão, furto e vandalismo após destruição em Deltona

Redação
17 de Setembro de 2025
Tyler Robinson
Mundo

Documentos mostram que Tyler Robinson confessou assassinato de Charlie Kirk em troca de mensagens

Estudante foi indiciado por homicídio qualificado e pode pegar pena de morte

Redação e AFP
17 de Setembro de 2025
Homem em tribunal sendo escoltado por policiais, com uma pasta na mão, algemado, durante uma sessão judicial.
Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Por falta de evidências sólidas, autoridades não podem apresentar acusações contra Christian Brueckner

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de Luigi Mangione, que foi indiciado por júri federal dos EUA pela morte de CEO
Mundo

Tribunal dos EUA retira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

Juiz Gregory Carro, da Suprema Corte do estado de Nova York, considerou que não havia provas suficiente para constituir o crime como terrorismo

Redação
16 de Setembro de 2025
foto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Mundo

Trump diz que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok e adia proibição nos EUA

Presidente assinou decreto que prorroga pela quarta vez a proibição da rede social no país

Diário do Nordeste/AFP
16 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra Charlie Kirk à esquerda e George Zinn à direita
Mundo

George Zinn é preso por confessar falsamente ter matado Charlie Kirk e enganar autoridades dos EUA

O idoso de 71 anos também deve responder por tentar obstruir a Justiça

Redação
16 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente Donald Trump usando terno e fazendo bico com a boca, ilustrando ação de R$ 79 bilhões dele contra o jornal New York Times
Mundo

Trump vai à Justiça contra o jornal New York Times e pede indenização de R$ 79 bilhões

Presidente dos Estados Unidos classificou o periódico como "um dos piores e mais degenerados jornais da história" do país

Redação e AFP
16 de Setembro de 2025
Robinson, 22, foi preso na quinta-feira após uma perseguição de 33 horas. Jovem é suspeito de assassinar Charlie Kirk e nega culpa no caso
Mundo

FBI aponta DNA de suspeito em cena do assassinato de Kirk; suspeito não admite culpa nem coopera

As autoridades disseram que o suspeito usou um rifle de sniper para matar Kirk com um único tiro no pescoço

AFP e Redação
15 de Setembro de 2025
Papa Leão XIV falando em um evento, usando roupa branca e óculos, com expressão séria e gesticulando com a mão
Mundo

Papa Leão XIV critica salários de super-ricos e faz referência a Elon Musk

O pontífice citou os supersalários como um dos fatores para a crescente polarização da sociedade

Redação
15 de Setembro de 2025
Mais de 40 pessoas morreram neste domingo (14) em Gaza
Mundo

Mais de 40 pessoas morreram em Gaza neste domingo após bombardeios

Dados são de três hospitais que ainda operam no enclave

Agência Brasil
14 de Setembro de 2025
Presidente Lula
Mundo

Lula rebate governo Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'não foi caça às bruxas'

O presidente brasileiro assina artigo publicado no jornal New York Times

Redação
14 de Setembro de 2025