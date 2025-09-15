FBI aponta DNA de suspeito em cena do assassinato de Kirk; suspeito não admite culpa nem coopera

Kash Patel, diretor do FBI, confirmou que foram encontrados vestígios de DNA do suspeito Tyler Robinson na cena do assassinato do influenciador conservador americano Charlie Kirk. A informação foi relatada pelo gestor nesta segunda-feira (15).

Robinson, 22, foi preso na quinta-feira após uma perseguição de 33 horas e deve ser formalmente acusado pelo assassinato no final desta semana.

O governador de Utah, Spencer Cox, disse à imprensa dos Estados Unidos que o suspeito pelo assassinato do ativista americano Charlie Kirk "não está cooperando" com as autoridades e não confessou ter disparado o tiro fatal, disse

DNA em toalha

As autoridades disseram que o suspeito usou um rifle de sniper para matar Kirk com um único tiro no pescoço, a partir de um terraço.

"Posso informar hoje que o DNA encontrado na toalha que envolvia a arma e o DNA na chave de fenda foram processados positivamente e correspondem ao suspeito sob custódia", disse Patel na Fox News, referindo-se a uma chave de fenda recuperada na cena.

Patel também falou sobre um bilhete que se acredita que Robinson escreveu antes do crime.

O bilhete dizia "basicamente... 'tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk', e vou aproveitá-la. O texto foi escrito antes do ataque a tiros", explicou Patel.

"Embora tenha sido destruída, encontramos evidências forenses do bilhete" na casa da família do suposto assassino, disse o diretor do FBI.

Charlie Kirk usava redes para disseminar pontos de vista conservadores

Kirk, um estreito aliado do presidente americano, Donald Trump, morreu baleado na quarta-feira durante um evento em uma universidade em Utah. Ele era o fundador do grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk costumava usar TikTok, Instagram e YouTube para divulgar seus pontos de vista conservadores, incluindo duras críticas ao movimento pelos direitos transgêneros, e compartilhava trechos de suas interações em debates durante seus diversos eventos universitários.

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que Robinson mantinha uma relação sentimental com um companheiro de quarto transgênero e tinha "ideologia de esquerda".