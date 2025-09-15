Papa Leão XIV critica salários de super-ricos e faz referência a Elon Musk

O Papa Leão XIV citou a existência dos super-ricos como um dos fatores para a crescente polarização global, mencionando a possível ascensão de Elon Musk ao status de trilionário como exemplo. Os comentários foram feitos pelo pontífice durante entrevista ao jornal católico Crux, divulgada nesse domingo (14).

Opapa declarou que a polarização é algo que está ajudando "pouquíssimos, enquanto todos os outros estão sofrendo". Apesar de citar a pandemia de Covid-19 e a crise de 2020 como motivos para esse problema, ele acredita que seja algo iniciado antes, em locais onde "o valor da vida humana, da família e o valor da sociedade" perderam o sentido.

Leão XIV disse que a disparidade de renda entre a classe trabalhadora e os grandes empresários é um significativo causador desse extremismo.

Por exemplo, CEOs que, há 60 anos, poderiam estar fazendo quatro a seis vezes mais do que os trabalhadores recebem. O último dado que vi é que agora fazem 600 vezes mais do que a média [de salários] dos trabalhadores. Ontem, saiu a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo. O que isso significa e do que se trata? Se essa é a única coisa que ainda tem valor, então estamos em apuros Papa Leão XIV Pontífice

A entrevista também abordou a guerra na Ucrânia, algo destacado nos discursos pela paz feitos por Leão XIV. Para ele, as Nações Unidas, no presente momento, perderam "a capacidade de unir as pessoas em questões multilaterais". O pontífice vê a esperança e o ato de "encorajar as pessoas a olharem para os valores mais elevados" como pontos para solucionar as diferenças entre nações.

O líder da Igreja Católica avaliou, ainda, que tem uma "grande curva de aprendizado pela frente" como papa.

Nova biografia

Os trechos divulgados da entrevista fazem parte da nova biografia "Leão XIV: Cidadão do Mundo, Missionário do Século XXI", que será lançada, em espanhol, nesta quinta-feira (18). As versões em português e inglês estarão disponíveis apenas em 2026.