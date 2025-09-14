Diário do Nordeste
Mais de 40 pessoas morreram em Gaza neste domingo após bombardeios

Dados são de três hospitais que ainda operam no enclave

Escrito por
Agência Brasil
(Atualizado às 22:10)
Mundo
Mais de 40 pessoas morreram neste domingo (14) em Gaza
Legenda: Mais de 40 pessoas morreram neste domingo (14) em Gaza
Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Mais de 40 pessoas morreram neste domingo (14) em Gaza, a maioria em bombardeios das tropas israelitas no Norte do enclave palestino.

De acordo com uma contagem provisória citada pela agência EFE, feita com base em listas dos hospitais de Gaza compartilhadas por jornalistas que estão em território palestino, foram registradas 45 mortes até 12h30, sendo que 29 morreram em hospitais no Norte da Faixa de Gaza.

À EFE, Mohammad Abu Salmia, diretor do hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, adiantou que esta manhã deram entrada cerca de 20 feridos e foram recebidos oito corpos de vítimas de bombardeios.

