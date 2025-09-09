Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Luizianne Lins vai embarcar em missão humanitária a Gaza; grupo teve barco atacado por drone

A deputada federal do Ceará está na Itália, de onde embarcará para encontrar com grupo de ativistas como Greta Thunberg

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 14:46)
PontoPoder
Foto de Luizianne Lins, deputada federal que está na missão internacional que teve embarcação atacada por drone em porto da Tunísia
Legenda: A parlamentar cearense foi para a Itália em 31 de agosto, a fim de embarcar na missão
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A deputada federal Luizianne Lins (PT) integra a missão humanitária da Global Sumud Flotilla (GSF), iniciativa que denunciou um ataque a drone contra um dos seus principais barcos na Tunísia, nesta terça-feira (9). Segundo a assessoria da parlamentar, ela deve partir em direção a Gaza nos próximos dias. A ação pretende levar ajuda humanitária para o território palestino, que sofre com um cerco e ataques promovidos por Israel.

Ao que informou a equipe que assessora a petista, a última atualização enviada pela política foi na segunda-feira (8), antes do atentado divulgado pela organização internacional. Ela não fez parte da primeira leva de embarques, que partiu de Barcelona no fim de agosto e está em águas tunisianas desde domingo (7).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Luizianne Lins embarca para integrar missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

teaser image
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

“A deputada está na região da Sicília [Itália], em terra, e finalizando os preparativos para o embarque”, frisou uma assessora em contato com o PontoPoder.

“A frota que saiu de Barcelona aportou na Tunísia no dia 7/9, com alguns dias de atraso devido a ajustes técnicos comuns à missão. Embarcações têm se juntado à flotilha ao longo do percurso. Aguardamos, no momento, a data de saída dos barcos da Sicília”, completou. 

A própria Luizianne compartilhou registros dessa espera no Instagram nesta segunda. Na publicação, ela detalhou os próximos passos da viagem e disse estar bem. “Estamos no penúltimo dia de treinamento aqui, agora vamos para os últimos preparativos, que vai ser no barco, amanhã”, iniciou. 

E prosseguiu: “A gente teve que atrasar aqui porque atrasou na Espanha, então a gente vai encontrar todo mundo no meio do [Mar] Mediterrâneo, com ânimo de quem quer chegar em Gaza e fazer o trabalho não violento, pacífico, de entrega e ajuda humanitária”. 

Participação na missão

Luizianne foi para a Itália em 31 de agosto, um dos locais de onde ativistas pelos direitos humanos devem embarcar rumo a Gaza. O objetivo, explicou ela em um vídeo publicado nas redes sociais, é abrir um corredor para furar o bloqueio marítimo israelense e entregar medicamentos, alimentos e água potável para a população.

“A gente sofre todo dia quando a gente vê aquelas imagens e a gente não pode fazer nada. Todo mundo pode ajudar a partir de agora. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou indo para a missão humanitária, estou indo para a Sicília, onde a missão vai partir para Gaza”, comentou a petista na gravação.

No final de agosto, as Nações Unidas declararam oficialmente um cenário de fome em Gaza, atribuindo a culpa a Israel. Especialistas da organização alertaram que 500 mil pessoas estão em uma situação “catastrófica”, conforme a Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), órgão da ONU com sede em Roma.

A fome em Gaza “poderia ter sido evitada” sem “a obstrução sistemática de Israel”, acusou o diretor do Escritório para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA na sigla em inglês) da ONU, Tom Fletcher, em uma entrevista coletiva em Genebra. “Esta fome atormentará a todos”, insistiu.

Por sua vez, o Governo de Israel classificou o relatório como parcial e “baseado em mentiras do Hamas”. “Não há fome em Gaza”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país.

Desde 2023, como uma resposta para um ataque realizado pelo grupo terrorista, as forças israelitas estabeleceram um controle sobre a região e realizam bombardeios recorrentes.

Embarcação atacada carregava comitê de direção

Cerca de 20 embarcações que compõem a missão humanitária partiram de Barcelona, na Espanha, no último dia 31 de agosto, e aportaram na Tunísia no domingo (7). Um deles, foi o “Barco da Família”, que segundo a iniciativa internacional, foi alvo de um ataque por drones nesta terça.

A previsão era de que o conjunto de embarcações, transportando representantes de 44 países, zarpasse ainda nesta quarta-feira (10) para se juntar com outros grupos em direção à Gaza.

O barco atacado navegava sob bandeira portuguesa e levava membros do comitê de direção da flotilha, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg. Conforme um comunicado, divulgado no Instagram da Global Sumud Flotilla, apesar do episódio, todos os seis passageiros e tripulantes estão seguros. 

“O incêndio causou danos ao convés principal e no porão de armazenamento. Uma investigação está em andamento e, assim que mais informações estiveram disponíveis, elas serão divulgadas imediatamente”, completou a nota assinada por três porta-vozes.

Um dos que subscrevem o informativo é o brasileiro Thiago Ávila, preso e deportado pelo governo israelense em junho, após ter sido interceptado no Mar Mediterrâneo quando tentava levar ajuda para Gaza.

Luizianne Lins repercutiu a denúncia do ataque em suas redes sociais. Na noite desta segunda-feira, ela postou imagens do barco em chamas, gravadas por um dos integrantes da missão e escreveu, na legenda, que o fato era “urgente e grave”.

“A primeira informação é de que não há feridos. A coordenadora da missão, Yasemin Acar, publicou que a explosão seria um ataque de drone”, completou a ex-prefeita de Fortaleza.

Os ativistas compartilharam o vídeo de uma câmera de vigilância instalada em outra embarcação da flotilha que mostra o momento exato do ataque. Nele, é possível ver um artefato em chamas caindo sobre a Barco da Família, que logo tem uma parte tomada pelo fogo.

Representante da ONU reforçou que houve ataque, mas Tunísia refutou

Francesca Paola Albanese, relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para os territórios palestinianos ocupados, compartilhou no X outro vídeo de câmera de segurança mostrando o momento em que o barco é atacado. 

“1. Som de algo que a tripulação identificou como um drone. 2. A tripulação soa o alarme e pede ajuda. 3. Explosão. Tirem suas conclusões”, discorreu ela, que foi até o porto após o ocorrido.

Em seu Facebook, a Guarda Nacional da Tunísia rebateu denúncia feita pelos ativistas e sustentou que seriam “totalmente infundadas” as informações que indicam a presença de um ataque aéreo contra o barco atracado no porto de Sidi Bou Said, perto da capital do país do norte da África.

“De acordo com as investigações preliminares, o incêndio foi causado por um colete salva-vidas a bordo do navio que pegou fogo como resultado de um isqueiro ou ponta de cigarro, e não houve nenhum ato hostil ou ataque externo”, argumentou a corporação.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Luizianne Lins, deputada federal que está na missão internacional que teve embarcação atacada por drone em porto da Tunísia
PontoPoder

Luizianne Lins vai embarcar em missão humanitária a Gaza; grupo teve barco atacado por drone

A deputada federal do Ceará está na Itália, de onde embarcará para encontrar com grupo de ativistas como Greta Thunberg

Bruno Leite
Há 13 minutos
Alexandre de Moraes no plenário do STF
PontoPoder

Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados por trama golpista: 'Projeto autoritário de poder'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o relator da ação penal e foi o primeiro a revelar o voto durante o julgamento

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
Há 35 minutos
Imagem mostra Jair Bolsonaro sentado em cadeira do plenário do STF, em Brasília, ilustrando se Bolsonaro será preso após fim do julgamento caso seja condenado
PontoPoder

Se condenado, Bolsonaro será preso imediatamente após julgamento? Entenda cenários

Ministros da Primeira Turma do STF decidem sobre o futuro do ex-presidente e os demais réus da trama golpista

Ingrid Campos e Carol Melo
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Em reunião do setor produtivo, empresário dá 'selo' de moderado ao petista Evandro Leitão

Prefeito fez um balanço dos primeiros oito meses de gestão e pediu cooperação com os empresários

Inácio Aguiar
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro em casa, cumprindo prisão domiciliar, vestindo camisa amarela
PontoPoder

Ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece a julgamento por 'recomendação médica', diz defesa

Julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados foi retomado nesta terça-feira (9) no STF

Redação
09 de Setembro de 2025
Ministro Alexandre de Moraes, durante julgamento de bolsonaro no STF
PontoPoder

AO VIVO: Moraes implica Bolsonaro como líder da tentativa de golpe; acompanhe

A Primeira Turma da Corte julga, também, os outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
09 de Setembro de 2025
Imagem mostram barreiras de contenção policial bloqueando a entrada da Praça dos Três Poderes, com a sede do STF ao fundo, ilustrando esquema de segurança reforçado durante julgamento de Bolsonaro, em Brasília
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e policiais para fase decisiva do julgamento de Bolsonaro

A Praça dos Três Poderes está fechada, e agentes realizam varreduras no público e em locais como a casa dos ministros da Primeira Turma

Redação e Agência Brasil
09 de Setembro de 2025
Foto mostra André Fernandes durante evento do PL em Fortaleza
PontoPoder

André Fernandes assume PL Ceará em reunião fechada com possíveis novos filiados em 22 de setembro

Encontro em Brasília selará encerramento da presidência de Carmelo Neto

Marcos Moreira
09 de Setembro de 2025
Bolsonaro em audiência no STF
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF será retomado nesta terça (9); entenda processo

Ex-presidente é réu por liderar organização criminosa que articulou trama golpista

Luana Severo
09 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro com blusa amarela para matéria onde sua defesa pede autorização a Moraes para que ele faça um procedimento cirúrgico após julgamento no STF
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro solicita autorização de Moraes para que ex-presidente passe por procedimento

O procedimento deve ser realizado no dia 14, dois dias após os ministros da primeira turma encerrarem seus votos e Bolsonaro ter seu veredito

Redação
08 de Setembro de 2025
foto do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Inácio Aguiar

TRE-CE deve marcar para 26 de outubro nova eleição em Santa Quitéria e Barroquinha

Resolução está na pauta da sessão plenário desta terça-feira (9)

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Capitão Wagner circulando pelas ruas armado e com colete enquanto aponta para pichações de facções
PontoPoder

Capitão Wagner ameaça pegar ‘colete’, ‘arma’ e ‘juntar policiais’ para capturar Bebeto Queiroz

O presidente do União Brasil participou, nesta segunda-feira (8), do 'Café da Oposição' e criticou a demora do Estado em prender o prefeito cassado de Choró, foragido desde dezembro do ano passado

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ao apostarem em bets como fator arrecadador, prefeituras submetem a população a uma roleta-russa

Autoridades federais precisam intervir para dar freio à sanha lotérica dos prefeitos; riscos podem ser muito altos

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

Lideranças da base aliada e da oposição travam batalha que pode fortalecer ou implodir o colegiado

Inácio Aguiar
08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Primeira Turma do STF reunida em julgamento da trama golpista que entrará na segunda semana
PontoPoder

Julgamento da trama golpista será retomado nesta semana; saiba o que esperar

Destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, membros do chamado "núcleo crucial", será determinado pelo STF até sexta-feira (12)

Redação e Agência Brasil
08 de Setembro de 2025
Fotos mostram Ivo Gomes e Oscar Rodrigues
PontoPoder

Risco de reprovação das contas de Ivo Gomes na Câmara de Sobral gera nova crise com gestão de Oscar

Vereadores devem votar projeto que pede a desaprovação da execução orçamentária do ex-prefeito, contrariando entendimento do TCE

Marcos Moreira
08 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.
PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos
08 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma manifestação em uma cidade brasileira, com grande concentração de pessoas vestindo camisetas amarelas e carregando bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Manifestantes pedem anistia para investigados do 8 de janeiro e criticam STF, na Praça Portugal

Protesto também contou com pedidos pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas a Alexandre de Moraes e Lula

Luana Barros e Matheus Facundo
07 de Setembro de 2025
Foto de Michelle Bolsonaro discursando
PontoPoder

Michelle Bolsonaro critica STF em áudio divulgado durante manifestações bolsonaristas

Discurso reproduzido ocorre às vésperas da retomada do julgamento que pode condenar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado

Redação
07 de Setembro de 2025