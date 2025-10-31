O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções
Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados
Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza
Número de corpos recuperados chega a oito
Canal de notícias transmitia o discurso do premiê de Israel
Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo
Presidente declarou ter problema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu
Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv
O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses
Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas