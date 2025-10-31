Diário do Nordeste
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza

PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículos da Cruz Vermelha e caminhões refrigerados, transportando os corpos de 45 palestinos que estavam sob custódia israelense, chegando ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2025.

Mundo

Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados

Redação e AFP 15 de Outubro de 2025
Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.

Mundo

Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza

AFP, Diário do Nordeste 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra o comboio da Cruz Vermelha com os corpos dos reféns israelenses.

Mundo

Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Número de corpos recuperados chega a oito

Redação 14 de Outubro de 2025
Apresentadora Mônica Waldvogel durante o jornal na GloboNews.

Zoeira

Mônica Waldvogel tem áudio vazado em jornal na GloboNews com crítica a Netanyahu

Canal de notícias transmitia o discurso do premiê de Israel

Redação 13 de Outubro de 2025
Donald Trump segura documento com assinatura de líderes mundiais para cessar fogo na Faixa de Gaza.

Mundo

Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo

Redação 13 de Outubro de 2025
Imagem do presidente Lula discursando, para matéria em que Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel.

PontoPoder

Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel

Presidente declarou ter problema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Redação 13 de Outubro de 2025
Vídeo

Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP 13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de reféns do Hamas.

Mundo

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Redação 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra Ziv Berman, um dos reféns israelenses libertados que anteriormente estavam cativos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos, gesticula da janela de um helicóptero militar israelense CH-53 Sea Stallion no Centro Médico Sheba Tel-HaShomer em Ramat Gan em 13 de outubro de 2025.

Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas

Redação e AFP 13 de Outubro de 2025
