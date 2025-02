Hamas libera corpo de Shiri Bibas após erro em identificação que pode custar cessar-fogo de Israel

A família da refém israelense Shiri Bibas confirmou que o Hamas entregou o corpo dela ao país de origem. A confirmação veio na madrugada deste sábado (22).

De acordo com informações da agência de notícias Reuters e do portal g1, o novo corpo entregue pelo Hamas a Israel é de fato da mulher sequestrada com os dois filhos. A família confirmou a informação à rádio do exército israelense após identificação no Instituto de Medicina Forense do País.

A confusão com o corpo da jovem começou nesta quinta-feira (20). O Hamas entregou os restos mortais de Shiri Bibas à Cruz Vermelha dentro de um caixão já na sexta-feira (21). No dia anterior, foi entregue um corpo que não era da israelense.

Veja também Mundo Papa Francisco tem noite tranquila, mas não vai participar da oração do Angelus, diz Vaticano Mundo Steve Bannnon, ex-estrategista de Trump, faz suposto gesto nazista em evento da extrema direita na França

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a demora em entregar o corpo de Shiri Bibas era uma violação cruel do acordo de cessar-fogo, colocando em xeque a continuidade do período de trégua entre o grupo terrorista e o País.

Em comunicado, a família da israelense se limitou a dizer que "ontem à noite, nossa Shiri voltou para casa".

Quem é Shiri Bibas?

A israelense foi sequestrada pelo Hamas ao lado dos dois filhos pequenos em outubro de 2023, quando tinha 32 anos. As crianças eram do sexo masculino e tinham quatro anos e nove meses. Os três morreram em um cativeiro na Faixa de Gaza.

A família se tornou o símbolo israelense na luta pelo retorno dos reféns. As imagens das crianças e da mãe sorrindo eram usadas como bandeira de esperança e cobrança para devolver os sequestrados.

Ao todo, a espera para se ter notícias sobre Shiri e os dois filhos acumulou mais de um ano. A tia de Ariel e Kfir, filhos da israelense, falou em nome da família Bibas.

"Meus queridos sobrinhos foram levados vivos de casa e assassinados por uma organização terrorista enquanto estavam em cativeiro. Eles não mereciam esse destino", lamentou.

O Hamas afirma que mãe e filhos foram mortos em um bombardeio israelense que atingiu reféns e palestino. Dessa forma, os restos mortais de Shiri foram misturados com o de outras pessoas.

A versão de Israel, no entanto, rechaça essa possibilidade. O porta-voz das Forças Armadas do País frisou que foram os extremistas do Hamas que assassinaram as crianças.