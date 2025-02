Israel acusa Hamas de mentir sobre causa da morte de irmãos e não devolver corpo da mãe

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas, nesta sexta-feira (21) de assassinar dois filhos da família Bibas durante o cativeiro. Os corpos das crianças foram devolvidos a Israel, mas o do corpo da mãe, Shiri, uma israelense de origem argentina, não foi entregue.

O Hamas entregou os corpos de quatro reféns na quinta-feira (20), alegando que eram de Shiri Bibas e seus dois filhos, sequestrados em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas a Israel, além do corpo do jornalista israelense aposentado Oded Lifshitz. No entanto, as autoridades israelenses revelaram que nenhum dos corpos corresponde a Shiri Bibas, mas sim ao de uma mulher de Gaza.

Todos foram sequestrados durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

"Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinos", disse o porta-voz do Exército israelense para comunicações em árabe, Avichay Adraee, que também confirmou a identificação de Oded Lifshitz.

O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército, afirmou que as crianças "foram assassinadas a sangue frio por terroristas", que "os mataram com suas próprias mãos".

O governo argentino decretou dois dias de luto nacional e expressou "sua mais enérgica condenação ao grupo terrorista Hamas após a confirmação do assassinato das crianças".

A família Bibas, em um comunicado, acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de não ter protegido seus parentes.

"Não há perdão por tê-los abandonado em 7 de outubro, e não há perdão por tê-los abandonado durante seu cativeiro", declarou em um comunicado Ofri Bibas, irmã de Yarden, marido de Shiri e pai de Ariel e Kfir.

"O mundo civilizado deveria condenar esses assassinatos horríveis", afirmou Netanyahu em um comunicado. "Quem sequestra uma criança pequena e um bebê e os assassina? Monstros. Eu me comprometo a não desistir dos meus esforços até que os selvagens que executaram nossos reféns sejam levados à justiça", disse Netanyahu.

Acordo de trégua

Os corpos dos reféns foram devolvidos durante a primeira fase do acordo de trégua em Gaza, mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o Hamas devolve restos mortais de reféns desde o ataque de outubro. Além disso, desde o início da trégua, 19 reféns israelenses foram libertados em troca de 1.100 prisioneiros palestinos, com o cessar-fogo programado para terminar em 1º de março.

De acordo o Clube de Prisioneiros Palestinos, uma ONG palestina, Israel libertará 602 prisioneiros no sábado, em troca de seis reféns israelenses. Nesta primeira etapa, 33 reféns devem ser entregues no total, incluindo os corpos de oito que morreram, em troca de 1.900 palestinos detidos em prisões israelenses.

O Hamas afirmou nesta semana que está disposto a liberar "de uma vez só", e não em etapas, todos os reféns que restam em Gaza durante a segunda fase do acordo.As negociações indiretas dessaa segunda parte foram adiadas. A terceira e última etapa se concentrará, em princípio, na reconstrução de Gaza.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 tirou a vida de 1.211 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.