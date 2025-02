Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses como parte do acordo de cessar-fogo

Israel recebeu na noite desta quarta-feira (26) os corpos de mais quatro reféns israelenses que estavam presos pelo Hamas na Faixa de Gaza. A ação é a última antes do fim da primeira fase do cessar-fogo. Em troca, Israel já teria libertado prisioneiros palestinos.

Os corpos recebidos em território israelense são de Tsachi Idan, Itzik Elgarat, Ohad Yahalomi e Shlomo Mantzur, conforme o portal g1. Eles foram entregues diretamente à Cruz Vermelha, sem cerimônia pública, como ocorreu em outras liberações.

A informação foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Esses seriam os últimos reféns da primeira fase da trégua pós-guerra.

"Israel recebeu os caixões", afirmou o gabinete, acrescentando que o trabalho de identificação dos corpos foi iniciado.

Acordo mediado

Os corpos dos reféns foram devolvidos durante a primeira fase do acordo de trégua em Gaza, mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos.

O cessar-fogo começou no dia 19 de janeiro, em meio ao impasse do grupo terrorista do Hamas em divulgar a lista de reféns. Apesar do início da trégua, os momentos de tensão não terminaram, e Israel chegou a ameaçar o encerramento do acordo caso o Hamas demorasse a libertar os prisioneiros.

Após 15 meses de guerra, o ataque do Hamas iniciado 7 de outubro de 2023 tirou a vida de 1.211 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

