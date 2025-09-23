Antifa: entenda o que é grupo definido por Trump como 'terrorista'

Conhecido por todo o território estadunidense, o Antifa foi classificado, nessa segunda-feira (22), como uma "organização terrorista doméstica" pelo presidente Donald Trump. A declaração foi oficializada através de um decreto assinado pelo chefe de Estado e publicado no site oficial da Casa Branca.

Antifa, na verdade, é a abreviação para a palavra "anti-fascist" ou, em português, antifascista.

Conforme a Liga Antidifamação, ele é um "movimento descentralizado e sem liderança", ao contrário do termo "organização" utilizado pelo presidente. O grupo é relacionado ao movimento de esquerda e a anarquistas dos EUA, estando presente em manifestações contra o governo e protestos contra a polícia no país.

Veja também Mundo EUA suspendem cobrança extra de US$ 250 em vistos de entrada Mundo Trump define Antifa como 'organização terrorista' em novo decreto Mundo Sem evidências científicas, Trump cita suposto vínculo entre Tylenol, vacinas e autismo

O termo é inspirado nos movimentos antifascistas do século XX e começou a se popularizar durante o primeiro mandato de Donald Trump, ainda em 2016. No ano seguinte, a nomenclatura tomou proporções maiores depois que grupos de esquerda começaram a aparecer para se opor à marcha supremacista e neonazista realizada no estado da Vírginia.

O Antifa é um movimento doméstico da nação estadunidense e, portanto, possui proteções da Primeira Emenda da Constituição Americana, que garante os direitos de liberdade de expressão. O mesmo princípio não se aplica, por exemplo, a grupos classificados pelo governo como "organização terrorista estrangeira".

Ao contrário de movimentos da extrema-direita, o Antifa não possui um líder, hierarquia de poder ou estrutura de comando.