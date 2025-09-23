Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

EUA suspendem cobrança extra de US$ 250 em vistos de entrada

O objetivo é reduzir barreiras que dificultam a entrada de visitantes estrangeiros, conforme gestor de entidade da indústria de viagens

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:50)
Mundo
Pessoa segura um passaporte aberto, mostrando um visto em uma das páginas.
Legenda: Decisão não significa o fim definitivo da taxa aos vistos de entrada.
Foto: Bokic Bojan/shutterstock.com

A cobrança adicional de US$ 250 para a emissão de vistos de entrada nos Estados Unidos, prevista para começar no próximo dia 1º de outubro, foi suspensa por tempo indeterminado. A informação foi confirmada por Tyler Gosnell, diretor administrativo de viagens internacionais da U.S. Travel Association, em entrevista ao portal especializado em turismo Mercado & Eventos, durante visita a São Paulo.

Segundo Gosnell, gestor da organização sem fins lucrativos que representa todos os componentes da indústria de viagens dos EUA, a decisão não significa o fim definitivo da taxa, mas a medida não entrará em vigor no prazo estipulado.

“Essa taxa foi adiada. Não foi completamente eliminada, mas também não entrará em vigor. E estamos trabalhando muito para garantir que ela nunca veja a luz do dia”, afirmou Gosnell.

Veja também

teaser image
Mundo

Despedida de Charlie Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio e pode ter discurso de Trump

teaser image
Mundo

Sem evidências científicas, Trump cita suposto vínculo entre Tylenol, vacinas e autismo

A U.S. Travel tem atuado em conjunto com representantes da indústria do turismo e com autoridades norte-americanas para impedir que a cobrança avance. O objetivo é reduzir barreiras que dificultam a entrada de visitantes estrangeiros, como custos adicionais e atrasos na emissão de vistos.

“Sabemos que adicionar uma taxa além da despesa de chegar aos EUA prejudicaria nossa competitividade”, ressaltou Gosnell.

Brasil é beneficiado

Ele destacou ainda que a suspensão é especialmente relevante para o mercado brasileiro, que figura entre as três maiores delegações internacionais no IPW, principal feira do setor nos EUA, e continua em processo de recuperação no pós-pandemia.

Ainda assim, se as negociações não avançarem, a taxa extra poderá ser implementada pelo governo. O aumento afetaria várias categorias de visto, incluindo estudantes, trabalhadores temporários e turistas (B2), fazendo com que o valor da emissão passe de US$ 185 para US$ 442 — mais do que o dobro do preço atual.

Assuntos Relacionados
Pessoa segura um passaporte aberto, mostrando um visto em uma das páginas.
Mundo

EUA suspendem cobrança extra de US$ 250 em vistos de entrada

O objetivo é reduzir barreiras que dificultam a entrada de visitantes estrangeiros, conforme gestor de entidade da indústria de viagens

Redação
Há 1 hora
Donald Trump, um homem branco de pele alaranjada e cabelo branco, usando um terno azul com gravata azul e gesticulando enquanto fala em um microfone em espécie de comitiva.
Mundo

Trump define Antifa como 'organização terrorista' em novo decreto

O movimento é associado a grupos radicais de esquerda e entrou na mira do presidente após o assassinato de Charles Kirk

Redação
Há 1 hora
Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)
Mundo

Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)

Evento deve marcar o primeiro possível encontro do petista com Trump após a condenação de Bolsonaro

Carol Melo
Há 2 horas
Imagem de Donald Trump para matéria sobre coletiva em que cita suposto vínculo entre Tylenol, paracetamol, vacinas e autismo
Mundo

Sem evidências científicas, Trump cita suposto vínculo entre Tylenol, vacinas e autismo

A entidade Autistas Brasil repudiou as declarações, destacando que coletiva é um projeto político contra pessoas autistas

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem Santa Teresinha do Menino Jesus, segurando rosas.
Mundo

Veja como rezar a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus

Programação especial reúne oração, bênção das rosas e veneração da relíquia

Nathália Paula Braga*
22 de Setembro de 2025
Mulher vencedora do prêmio da loteria sorrindo ao lado de homem diretor executivo da empresa de apostas online
Mundo

Mulher ganha R$ 800 mil na loteria com números sugeridos pelo ChatGPT

Caso foi nos Estados Unidos. Carrie Edwards doou o valor para instituições beneficentes

Geovana Almeida*
22 de Setembro de 2025
Grande estádio coberto lotado de pessoas assistindo a um telão gigante. No telão, aparece a imagem de Kirk sorridente usando camiseta branca com a palavra “FREEDOM” (liberdade) e apontando para o lado. Acima da tela, está pendurada uma grande bandeira dos Estados Unidos. O público ocupa as arquibancadas e o espaço próximo ao palco
Mundo

Despedida de Charlie Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio e pode ter discurso de Trump

O ativista conservador tinha 31 anos e era uma das lideranças de maior ascensão nos EUA

AFP e Redação
21 de Setembro de 2025
Foto que contém manifestação com francês empunhando a bandeira da Palestina
Mundo

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina; veja lista

Ação representa mais um ato de apoio frente à ofensiva israelense sobre o território árabe

Diário do Nordeste/AFP
21 de Setembro de 2025
Um cartão dourado de Trump apresentado no Salão Oval da Casa Branca.
Mundo

Trump oficializa 'Gold Card' e residência nos EUA poderá ser obtida com doação milionária

Objetivo é priorizar a contratação de americanos e restringir vistos a estrangeiros altamente qualificados

Redação
20 de Setembro de 2025
Vista aérea do aeroporto de Londres.
Mundo

Ataque cibernético afeta check-in e embarque em aeroportos europeus

Foram prejudicados aeroportos como os de Londres, Bruxelas e Berlim

Redação
20 de Setembro de 2025
foto de caças russos que invadiram espaço aéreo da Estônia
Mundo

Três caças russos invadem Estônia e são interceptados pela Otan

A ação, classificada pela União Europeia como uma "provocação extremamente perigosa", ocorreu sobre o Golfo da Finlândia durante 12 minutos

Diário do Nordeste/AFP
19 de Setembro de 2025
Animal foi registrado por alpinista antes de ataque
Mundo

Vídeo registra alpinista sendo atacado por urso na Grécia

Montanhista caminhava com amigo até os destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial

Geovana Almeida
19 de Setembro de 2025
Presidente Trump aparece em foto em coletiva de imprensa na Casa Branca. Na imagem, jornalistas aparecem com a mão levantada para fazer perguntas.
Mundo

Trump ameaça tirar licenças de emissoras e manifesta apoio a órgão regulador dos EUA

Opositores criticam fala do presidente

Redação
19 de Setembro de 2025
Avião da Air Corsica
Mundo

Controlador de tráfego cochila e avião é forçado a voar em círculos sobre o mar por 18 minutos

Aeronave fazia rota de Paris a Córsega, na França, e precisou sobrevoar o Mar Mediterrâneo até o profissional ser acordado

Redação e AFP
18 de Setembro de 2025
Jimmy Kimmel
Mundo

Programa de Jimmy Kimmel é suspenso após comentário sobre assassinato de Charlie Kirk

Apresentador sugeriu que Tyler Robinson, acusado do crime, seria pró Trump

Redação e AFP
18 de Setembro de 2025
uas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona
Mundo

Adolescentes vandalizam escola e são entregues à polícia pelas próprias mães nos EUA

Menores responderão por invasão, furto e vandalismo após destruição em Deltona

Redação
17 de Setembro de 2025
Tyler Robinson
Mundo

Documentos mostram que Tyler Robinson confessou assassinato de Charlie Kirk em troca de mensagens

Estudante foi indiciado por homicídio qualificado e pode pegar pena de morte

Redação e AFP
17 de Setembro de 2025
Homem em tribunal sendo escoltado por policiais, com uma pasta na mão, algemado, durante uma sessão judicial.
Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Por falta de evidências sólidas, autoridades não podem apresentar acusações contra Christian Brueckner

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de Luigi Mangione, que foi indiciado por júri federal dos EUA pela morte de CEO
Mundo

Tribunal dos EUA retira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

Juiz Gregory Carro, da Suprema Corte do estado de Nova York, considerou que não havia provas suficiente para constituir o crime como terrorismo

Redação
16 de Setembro de 2025
foto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Mundo

Trump diz que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok e adia proibição nos EUA

Presidente assinou decreto que prorroga pela quarta vez a proibição da rede social no país

Diário do Nordeste/AFP
16 de Setembro de 2025