Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Um incêndio em um bar na Suíça deixou pelo menos 40 pessoas mortas e mais de 100 feridos, durante uma festa de Ano Novo, na madrugada de quinta-feira (1º). Novas imagens mostram a movimentação dos presentes durante o incidente e até mesmo a tentativa de conter o foco das chamas.

O incêndio começou por volta de 1h30 de quinta-feira (1º) — 21h30 de quarta-feira em Brasília —, no bar Le Constellation, em uma estação de esqui de Crans-Montana, no sudoeste do país. O local costuma ser frequentado por jovens turistas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o fogo consumindo parte do teto do estabelecimento, enquanto um jovem tenta usar uma espécie de tecido para debelar o princípio de incêndio. Alguns presentes filmavam o momento, enquanto outros ainda aproveitavam a festa ao som de música eletrônica.

Depois que as chamas se espalharam, testemunhas descreveram cenas de horror, com pessoas tentando quebrar as janelas para escapar, enquanto outras, cobertas de queimaduras, corriam para a rua.

A causa do incêndio ainda está sob investigação. Contudo, relatos de sobreviventes e registros nas redes sociais indicam que sinalizadores posicionados em garrafas de champanhe tocaram o teto do bar e provocaram as chamas. Segundo testemunhas, algo habitual no estabelecimento.

O QUE ACONTECEU NA SUÍÇA?

O fogo no local provocou "um incêndio generalizado que causou uma ou várias explosões" no bar, segundo as autoridades suíças, que descartaram de imediato a hipótese de um atentado e prosseguem com a investigação.

Além de pelo menos 40 vítimas, foram contabilizados 115 feridos, pelo menos 80 deles em estado crítico, afirmou Mathias Reynard, presidente do governo regional de Valais, ao jornal Walliser Bote.

Legenda: Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio. Foto: Reprodução / AFP | MAXIME SCHMID / AFP.

As autoridades seguem trabalhando para identificar todas as vítimas. Ainda não se sabe a quantidade exata de pessoas que estavam no bar de dois andares — um deles subterrâneo — , com capacidade para pelo menos 300 pessoas, segundo o site do estabelecimento.

O presidente suíço, Guy Parmelin, que assumiu o cargo na quinta-feira, classificou o incidente como "uma calamidade de proporções sem precedentes e aterrorizantes". Ele anunciou luto oficial de cinco dias.

ESTRANGEIROS ENTRE AS VÍTIMAS

As autoridades acreditam que há muitos estrangeiros entre as vítimas, mas ainda não divulgaram qualquer informação sobre as identidades. Os feridos foram levados para vários hospitais em Lausanne, Genebra e Zurique, e até para a vizinha França e para a Itália.

Nove franceses estão entre os feridos e oito ainda não foram localizados, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que viajará para Crans-Montana, informou que 15 italianos ficaram feridos e um número similar continua desaparecido.

Uma célula de crise foi instalada no centro de convenções de Crans-Montana para receber e orientar as famílias.