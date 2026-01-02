Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Incidente em bar de estação de esqui foi registrado durante festa de Ano Novo.

Escrito por
e
Mundo
Fotos mostram festa de Ano Novo na Suíça no início do incêndio em bar.
Legenda: Faíscas de sinalizares podem ter causado incêndio em bar na Suíça.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Um incêndio em um bar na Suíça deixou pelo menos 40 pessoas mortas e mais de 100 feridos, durante uma festa de Ano Novo, na madrugada de quinta-feira (1º). Novas imagens mostram a movimentação dos presentes durante o incidente e até mesmo a tentativa de conter o foco das chamas.

O incêndio começou por volta de 1h30 de quinta-feira (1º) — 21h30 de quarta-feira em Brasília —, no bar Le Constellation, em uma estação de esqui de Crans-Montana, no sudoeste do país. O local costuma ser frequentado por jovens turistas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o fogo consumindo parte do teto do estabelecimento, enquanto um jovem tenta usar uma espécie de tecido para debelar o princípio de incêndio. Alguns presentes filmavam o momento, enquanto outros ainda aproveitavam a festa ao som de música eletrônica. 

Depois que as chamas se espalharam, testemunhas descreveram cenas de horror, com pessoas tentando quebrar as janelas para escapar, enquanto outras, cobertas de queimaduras, corriam para a rua.

A causa do incêndio ainda está sob investigação. Contudo, relatos de sobreviventes e registros nas redes sociais indicam que sinalizadores posicionados em garrafas de champanhe tocaram o teto do bar e provocaram as chamas. Segundo testemunhas, algo habitual no estabelecimento.

Veja também

teaser image
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

teaser image
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

O QUE ACONTECEU NA SUÍÇA?

O fogo no local provocou "um incêndio generalizado que causou uma ou várias explosões" no bar, segundo as autoridades suíças, que descartaram de imediato a hipótese de um atentado e prosseguem com a investigação.

Além de pelo menos 40 vítimas, foram contabilizados 115 feridos, pelo menos 80 deles em estado crítico, afirmou Mathias Reynard, presidente do governo regional de Valais, ao jornal Walliser Bote.

Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Legenda: Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Foto: Reprodução / AFP | MAXIME SCHMID / AFP.

As autoridades seguem trabalhando para identificar todas as vítimas. Ainda não se sabe a quantidade exata de pessoas que estavam no bar de dois andares — um deles subterrâneo — , com capacidade para pelo menos 300 pessoas, segundo o site do estabelecimento.

O presidente suíço, Guy Parmelin, que assumiu o cargo na quinta-feira, classificou o incidente como "uma calamidade de proporções sem precedentes e aterrorizantes". Ele anunciou luto oficial de cinco dias.

ESTRANGEIROS ENTRE AS VÍTIMAS

As autoridades acreditam que há muitos estrangeiros entre as vítimas, mas ainda não divulgaram qualquer informação sobre as identidades. Os feridos foram levados para vários hospitais em Lausanne, Genebra e Zurique, e até para a vizinha França e para a Itália.

Nove franceses estão entre os feridos e oito ainda não foram localizados, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que viajará para Crans-Montana, informou que 15 italianos ficaram feridos e um número similar continua desaparecido.

Uma célula de crise foi instalada no centro de convenções de Crans-Montana para receber e orientar as famílias.

Assuntos Relacionados
Tommy Lee Jones e Victoria Jones durante o Festival de Cinema de Tóquio, em 2017.
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones chegou a atuar em filmes ao lado do pai durante a infância.

Redação
Há 1 hora
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Redação e AFP
01 de Janeiro de 2026
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Redação
31 de Dezembro de 2025
Uma composição de duas imagens mostra, à esquerda, uma passagem aérea para Moscou e, à direita, um homem usando uniforme militar camuflado e gorro. O documento e o traje sugerem um contexto de viagem e serviço militar, apresentados de forma direta e informativa.
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

Marcelo Alexandre da Silva Pereira recebeu proposta de emprego de motorista, mas estaria em treinamento militar obrigatório.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

Até o momento, não há registro vítimas relacionados ao tremor.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício nas cores verde e rosa na capital australiana de Sydney.
Mundo

2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Primeiro país a celebrar a virada fica no arquipélago na Oceania; saiba qual.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza
Mundo

Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Redação e AFP
30 de Dezembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Mundo

Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores
Mundo

Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Deslizamento de neve atingiu área próxima ao Pico Tablato, em Aragão; uma mulher foi resgatada com hipotermia.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos
Mundo

Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

O mandatário ucraniano solicitou ao republicano um prazo mais longo.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram estragos provocado pelo tremor intenso.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre Ucrânia e Rússia.
Mundo

Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste domingo (28).

Redação e AFP
28 de Dezembro de 2025
Imagem feita por um transeunte mostra momento em que helicóptero perde altitude após colidir com outro.
Mundo

Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Acidente ocorreu próximo de um aeroporto em Nova Jersey.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Bow Bridge, no Central Park, coberta de neve na cidade de Nova York em 27 de dezembro de 2025.
Mundo

Mais de 14,4 mil voos atrasaram ou foram cancelados por tempestade de neve nos Estados Unidos

Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais foram cancelados.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Imagem de longe do monte Kilimanjaro, no Quênia, mostrando vegetação e nuvens no céu.
Mundo

Cinco morrem em queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro

Queda ocorreu durante resgate de dois turistas.

Redação e AFP
25 de Dezembro de 2025
Esta imagem sem data, divulgada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA) através da KNS em 25 de dezembro de 2025, mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un visitando o local de fabricação de um submarino nuclear de mísseis guiados estratégicos de 8.700 toneladas em um local não divulgado na Coreia do Norte.
Mundo

Conheça primeiro submarino nuclear da Coreia do Norte

Embarcação promete ser mais rápida e silenciosa, além de capaz de ficar anos submersa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Mega Millions
Mundo

Vencedor de aposta única da Powerball ganha R$ 10 bilhões nos EUA

Valor bilionário é uma das marcas registradas do sorteio.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista
Mundo

Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista

Cerimônia iniciou às 17h35.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Maduro fala em um comício.
Mundo

Venezuela aprova lei contra “pirataria” e bloqueios navais após ações dos EUA no Caribe

Texto prevê até 20 anos de prisão e é aprovado por unanimidade em meio à apreensão de petroleiros venezuelanos por Washington.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Fotografia mostra a ativista sueca Greta Thunberg antes de sua prisão por oficiais de polícia em frente aos escritórios da Aspen Insurance no Plantation Place, na Fenchurch Street, em Londres.
Mundo

Greta Thunberg é presa durante manifestação pró-Palestina

Entenda o que motivou a detenção da ativista sueca em Londres.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025