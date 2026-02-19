Greve geral na Argentina cancela dezenas de voos no Brasil

A greve nacional na Argentina contra a reforma trabalhista no país ocasionou uma série de cancelamentos e voos no país. Companhias aéreas como a Aerolíneas Argentinas, Latam e Gol tiveram rotas afetadas, com cancelamentos e atrasos.

Uma paralisação de 24 horas em todo o território argentino foi convocada pelos sindicatos nacionais e pela Confederação Geral do Trabalho (CGT).

De acordo com a CNN Brasil, dezenas de voos foram cancelados pelas companhias que operam linhas entre o Brasil e a Argentina.

Segundo a Aerolíneas Argentinas, 255 voos da companha foram cancelados.

A estimativa é de que mais de 31 mil passageiros tenham sido afetados, representando um prejuízo de cerca de US$ 3 milhões.

O que os passageiros devem fazer

A reprogramação de operações, antecipação de voos e ajustes fora do período afetados já foi realizada pela mesma companhia aérea.

Até o momento, a orientação é para que os passageiros verifiquem as notificações sobre os voos, assim como os canais de atendimento disponíveis.

Em nota, o Grupo Latam apontou que a adesão dos sindicatos que representam trabalhadores da Intercargo, responsável pelos serviços de rampa nos aeroportos da Argentina, também causou uma alteração da operação.

"Alguns voos poderão operar com alteração de horário e/ou data, sem necessariamente serem cancelados", apontou a companhia.

Já a Gol explicou que operações aeroportuárias nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário foram paralisadas nesta quinta-feira (19). Por conta disso, diversos voos programados foram cancelados.

Reforma trabalhista na Argentina

O projeto da reforma trabalhista de Milei propõe o aumento da carga horária de trabalho para 12 horas diárias. A matéria deve ser discutida na Câmara nesta quinta-feira (19).

Além disso, o projeto modifica modelos contratos de trabalho, regras de férias e jornada, facilitando demissões e impondo limites em greves.