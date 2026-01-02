Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é Rama Duwaji, primeira-dama de Nova Iorque comparada à princesa Diana

Artista e de origem síria, ela é a mais jovem a ocupar esse posto na história da cidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Foto de Rama Duwaji, a primeira-dama de Nova Iorque.
Legenda: Rama é ativa nas redes sociais, onde demonstra apoio a causas e aborda questões políticas.
Foto: Reprodução / Instagram.

A cidade mais populosa dos Estados Unidos, Nova Iorque, passou ter, nesta quinta-feira (1º), a primeira-dama mais jovem de sua história. Aos 28 anos, Rama Duwaji é a esposa do muçulmano e socialista Zohran Mamdani, eleito para o cargo de prefeito da “Big Apple” em novembro do ano passado.

Rama nasceu em Houston, no Texas, e tem uma carreira artística com atuação em variadas linguagens. Realiza trabalhos como animadora, ilustradora e ceramista. Apesar de ser estadunidense e morar em Nova Iorque, ela tem origens sírias. O Oriente Médio, aliás, é um tema recorrente no seu trabalho como artista visual.

Suas obras são, em grande parte, produzidas em preto e branco e retratam mulheres, o mundo árabe e temas de justiça social. Em seu site oficial, ela conceitua seu catálogo de ilustrações como algo que “examina as nuances da irmandade e das experiências comunitárias”.

Os trabalhos da nova primeira-dama de Nova Iorque já apareceram em jornais como o The New York Times e The Washington Post, na revista Vice, na BBC News e em museus como o Tate Modern, localizado em Londres, no Reino Unido. Apple e Spotify também já foram clientes dela.

Veja também

teaser image
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

teaser image
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Rama Duwaji é graduada em Design de Comunicação pela Universidade da Comunidade da Virgínia e se tornou mestra em Ilustração na Escola de Artes Virtuais, em Nova York.

Em sua trajetória artística também estão workshops sobre ilustração e animação com a plataforma criativa global It’s Nice That e outras aulas de cerâmica, atividade a qual se dedica quando dá “uma pausa em tudo que é tecnologia”, como define em seu currículo online.

Casamento com Mamdani

Ela e Mamdani se casaram em fevereiro de 2025. O relacionamento dos dois começou em 2021, pelo aplicativo de namoros Hinge, propagandeado como uma ferramenta para “promover encontros reais”, e o pedido de casamento foi feito por ele no metrô. 

O noivado, por sua vez, aconteceu em Dubai, terra dos pais dela, numa festa para amigos e familiares no rooftop de um hotel, seguindo os preceitos do islamismo. O casal já foi alvo de ataques racistas e islamofóbicos devido à origem muçulmana de ambos.

Durante a corrida eleitoral, Rama se manteve longe dos holofotes, mantendo uma presença discreta nas agendas públicas do companheiro. No entanto, a artista colaborou ativamente a identidade visual da campanha vitoriosa, marcada pelo rompimento com padrões tradicionais da política estadunidense. 

As peças da propaganda eleitoral apostaram em um visual urbano, energético e focado na cultura local de Nova Iorque — tudo isso evidenciado na tipografia, nas cores e nos estilos escolhidos. O trabalho foi executado pela cooperativa de design Forge Design, com a colaboração de Duwaji e do comunicador digital e designer Tyler Evans.

Posicionamento e ativismo político

Ativa nas redes, na última quarta-feira (31), ela compartilhou no seu Instagram uma galeria que, conforme discorreu, viu em dezembro e lhe “fizeram querer fazer arte”. Uma das fotos é um frame de “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, e que está na lista de pré-selecionados para o Oscar 2026 em duas categorias.

Neste mesmo perfil, seus desenhos destacam apoio a causas como a Global Sumud Flotilla — iniciativa marítima internacional que buscou romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza para levar alimentação, fórmulas infantis e medicamentos ao povo palestino — e denunciam o “imperialismo americano” e o genocídio na Palestina.

No mês passado, ela estrelou um editorial de moda da revista The Cut. À publicação, ela falou sobre sua nova vida como primeira-dama e do seu objetivo de adotar uma abordagem diferente enquanto estiver na atribuição.

“No fim das contas, não sou política. Estou aqui para ser um sistema de apoio para Z e usar o cargo da melhor maneira possível como artista”, disse ela, se referindo ao prefeito como “Z”.

Permanecer ativa como artista é um imperativo para ela, segundo revelou na entrevista. Seu intuito é utilizar da projeção que tem para lançar outros artistas e fortalecer a comunidade.

“Há tantos artistas tentando fazer sucesso na cidade — tantos artistas talentosos e desconhecidos criando obras sem reconhecimento imediato, usando seu último salário em materiais”, declarou.

“Acho que usar essa posição para dar destaque a eles e oferecer-lhes uma plataforma é uma prioridade máxima”, completou ela, que estampou a revista utilizando roupas emprestadas concebidas por jovens estilistas, marcas de Nova Iorque, estilistas negros e peças de moda vintage.

A política foi um dos temas abordados por ela durante a conversa. “Falar abertamente sobre a Palestina, a Síria, o Sudão — tudo isso é muito importante para mim”, frisou, pontuando ainda que se mantém informada sobre o que acontece nos Estados Unidos e no mundo. Segundo ela, a moda é uma maneira de se posicionar politicamente.

Comparação com Lady Di

A ascensão de uma figura política que supera seu papel institucional para se tornar referência de moda e comportamento tem produzido comparações entre Rama Duwaji e a Princesa Diana, que prezou por marcadores como estilo, autenticidade e presença política entre os anos 1980 e 1990. 

Apesar disso, ambas se notabilizaram por personalidades e modos distintos de engajamento político. Enquanto a Princesa de Gales quebrou protocolos da realeza e defendeu ações de conscientização sobre o HIV, a primeira-dama de Nova Iorque milita no ativismo feminino e expressa na arte a diáspora árabe.

Assuntos Relacionados
Foto de Rama Duwaji, a primeira-dama de Nova Iorque.
Mundo

Quem é Rama Duwaji, primeira-dama de Nova Iorque comparada à princesa Diana

Artista e de origem síria, ela é a mais jovem a ocupar esse posto na história da cidade.

Redação
Há 19 minutos
Fotos mostram festa de Ano Novo na Suíça no início do incêndio em bar.
Mundo

Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Incidente em bar de estação de esqui foi registrado durante festa de Ano Novo.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Tommy Lee Jones e Victoria Jones durante o Festival de Cinema de Tóquio, em 2017.
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones chegou a atuar em filmes ao lado do pai durante a infância.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Redação e AFP
01 de Janeiro de 2026
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Redação
31 de Dezembro de 2025
Uma composição de duas imagens mostra, à esquerda, uma passagem aérea para Moscou e, à direita, um homem usando uniforme militar camuflado e gorro. O documento e o traje sugerem um contexto de viagem e serviço militar, apresentados de forma direta e informativa.
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

Marcelo Alexandre da Silva Pereira recebeu proposta de emprego de motorista, mas estaria em treinamento militar obrigatório.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

Até o momento, não há registro vítimas relacionados ao tremor.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício nas cores verde e rosa na capital australiana de Sydney.
Mundo

2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Primeiro país a celebrar a virada fica no arquipélago na Oceania; saiba qual.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza
Mundo

Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Redação e AFP
30 de Dezembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Mundo

Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores
Mundo

Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Deslizamento de neve atingiu área próxima ao Pico Tablato, em Aragão; uma mulher foi resgatada com hipotermia.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos
Mundo

Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

O mandatário ucraniano solicitou ao republicano um prazo mais longo.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram estragos provocado pelo tremor intenso.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre Ucrânia e Rússia.
Mundo

Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste domingo (28).

Redação e AFP
28 de Dezembro de 2025
Imagem feita por um transeunte mostra momento em que helicóptero perde altitude após colidir com outro.
Mundo

Colisão entre helicópteros deixa um morto e um ferido nos EUA; veja vídeos

Acidente ocorreu próximo de um aeroporto em Nova Jersey.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Bow Bridge, no Central Park, coberta de neve na cidade de Nova York em 27 de dezembro de 2025.
Mundo

Mais de 14,4 mil voos atrasaram ou foram cancelados por tempestade de neve nos Estados Unidos

Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais foram cancelados.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Imagem de longe do monte Kilimanjaro, no Quênia, mostrando vegetação e nuvens no céu.
Mundo

Cinco morrem em queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro

Queda ocorreu durante resgate de dois turistas.

Redação e AFP
25 de Dezembro de 2025
Esta imagem sem data, divulgada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA) através da KNS em 25 de dezembro de 2025, mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un visitando o local de fabricação de um submarino nuclear de mísseis guiados estratégicos de 8.700 toneladas em um local não divulgado na Coreia do Norte.
Mundo

Conheça primeiro submarino nuclear da Coreia do Norte

Embarcação promete ser mais rápida e silenciosa, além de capaz de ficar anos submersa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Mega Millions
Mundo

Vencedor de aposta única da Powerball ganha R$ 10 bilhões nos EUA

Valor bilionário é uma das marcas registradas do sorteio.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista
Mundo

Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista

Cerimônia iniciou às 17h35.

Redação
24 de Dezembro de 2025