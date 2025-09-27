Vodca contaminada deixa 19 mortos no oeste da Russia

Dezenove mortes foram registradas, neste mês, por suspeita de intoxicação alcoólica na região de Leningrado, no oeste da Rússia. As informações foram divulgadas pelo governo local nessa sexta-feira (26).

Promotores iniciaram um processo criminal para apurar a venda de álcool falsificado no distrito de Slantsy. As investigações preliminares resultaram na detenção de um homem e uma mulher.

O serviço de imprensa regional já identificou oito casos como envenenamento por metanol em garrafas de vodca. O metanol é um composto químico inflamável, tóxico e incolor fundamental na produção de produtos industriais.

O que é o metanol e o que causa no corpo?

Um álcool simples, o produto tem um cheiro parecido com o da bebida alcoólica comum. A um tempo atrás era chamado de "álcool da madeira", porque era obtido a partir de toras de madeira.

A ingestão do produto pode trazer vários malefícios para o corpo, como náuseas, tonturas e até mesmo morte, como foi o caso das vítimas de Leningrado.