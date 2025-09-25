Diário do Nordeste
Trump anuncia acordo para venda do TikTok a investidores dos EUA

Rede social tem cerca de 170 milhões de usuários ativos no país; banimento era iminente devido ao controle chinês

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem mostra uma sobreposição de outras imagens, como a badeira dos Estados Unidos misturada a da China com a logomarca do TikTok.
Legenda: A decisão ocorre meses após a lei sancionada pelo então presidente Joe Biden, que determinava a proibição da rede social caso não houvesse um processo de desinvestimento.
Foto: Kirill Kudryatsev / AFP.

O presidente Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira (25), um acordo que permitirá que o TikTok fique sob o controle de um grupo de investidores norte-americanos

A medida evita o banimento da plataforma, que estava prestes a ser implementado em razão da influência da empresa chinesa ByteDance, controladora do aplicativo.

A decisão ocorre meses após a lei sancionada pelo então presidente Joe Biden, que determinava a proibição da rede social caso não houvesse um processo de desinvestimento. O prazo para o corte de vínculos com a empresa chinesa terminaria neste ano.

Trump, no entanto, adiou o banimento diversas vezes por meio de ordens executivas, garantindo a permanência do aplicativo no país para seus cerca de 170 milhões de usuários ativos.

“Isso será operado pelos americanos do começo ao fim”, disse Trump durante a cerimônia de assinatura no Salão Oval.

O republicano destacou ainda que o acordo só foi possível com a anuência do governo chinês.

“Tenho grande respeito pelo presidente Xi e aprecio muito que ele tenha aprovado o acordo, porque, para executá-lo corretamente, realmente precisávamos do apoio da China”, declarou.

Até o momento, nem a ByteDance nem Pequim se pronunciaram. Segundo o vice-presidente JD Vance, a fatia americana do TikTok está avaliada em US$ 14 bilhões (cerca de R$ 75 bilhões).

Colagem com fotos dos dois presidentes: Trump e Xi Jinping.
Legenda: O republicano destacou ainda que o acordo só foi possível com a anuência do governo chinês.
Foto: Andrew Caballero-Reynolds / Suo Takekuma / AFP

Estrutura do acordo

Pelo acerto, a ByteDance e suas afiliadas terão menos de 20% de participação no TikTok, enquanto investidores norte-americanos deterão 80% da propriedade.

A mudança atende ao requisito de “desinvestimento qualificado” previsto pela legislação, condição essencial para evitar a retirada do aplicativo do país.

Trump afirmou que entre os novos controladores estarão o bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, o empresário Michael Dell e o magnata da mídia Rupert Murdoch. Mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas, segundo JD Vance.

Algoritmo sob controle americano

Com o acordo, investidores dos EUA também terão domínio sobre o algoritmo do TikTok, ferramenta que define quais conteúdos aparecem no feed “Para Você” e é considerada o coração do aplicativo.

Esse ponto era a principal preocupação do governo norte-americano, que temia o uso de dados sensíveis de cidadãos americanos pelos chineses — suspeita sempre negada pela ByteDance.

Questionado por jornalistas se a nova configuração poderia favorecer conteúdos ligados ao movimento MAGA (Make America Great Again), Trump respondeu que “sempre gostou de conteúdo relacionado a MAGA."

"Se eu pudesse fazer com que fosse 100% MAGA, eu faria, mas infelizmente não vai funcionar assim. Todos serão tratados de forma justa”, concluiu.

Judicialização

O Congresso havia aprovado o banimento do TikTok em votação com apoio bipartidário, dando à plataforma 270 dias para cortar laços com a ByteDance.

No entanto, a empresa acionou a Suprema Corte dos EUA, alegando violação da Primeira Emenda, mas o recurso foi rejeitado de forma unânime.

Em janeiro, o aplicativo chegou a ficar temporariamente fora do ar, antes que o governo Trump assegurasse às lojas virtuais da Apple e do Google que não seriam processadas por disponibilizar a plataforma.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra uma sobreposição de outras imagens, como a badeira dos Estados Unidos misturada a da China com a logomarca do TikTok.
Mundo

Trump anuncia acordo para venda do TikTok a investidores dos EUA

Rede social tem cerca de 170 milhões de usuários ativos no país; banimento era iminente devido ao controle chinês

Redação
Há 49 minutos
A imagem mostra a fachada de um prédio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Mundo

Anvisa nega ligação entre paracetamol na gestação e autismo

Autoridades de saúde reforçam que não há evidências científicas que liguem o uso do medicamento ao TEA

Redação
25 de Setembro de 2025
Câmera de segurança registra assalto em uma joalheria durante o dia. Vários indivíduos encapuzados e vestidos de preto invadem o local, alguns armados, enquanto outros carregam bolsas para levar os itens. Vitrines de relógios e joias estão dispostas pelo salão, e do lado de fora ainda é possível ver mais pessoas correndo em direção à entrada.
Mundo

Grupo invade joalheria e rouba US$ 1 milhão, na Califórnia

Suspeitos fugiram do local em veículos e foram perseguidos pela polícia

Redação
25 de Setembro de 2025
Foto aérea de projeto de cidade-esponja do chinês Kongjian Yu.
Mundo

O que são cidades-esponja, conceito criado pelo chinês Kongjian Yu

O modelo urbanístico propõe reter a água da chuva dentro do espaço urbano e reduzir enchentes

Imagem mostra apresentador Jimmy Kimmel
Mundo

Programa de Jimmy Kimmel retorna e Trump critica

Atração foi temporariamente suspensa após o apresentador fazer comentários sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk

Redação e AFP
24 de Setembro de 2025
Cantor D4vd
Mundo

Polícia encontra vídeo de D4vd com adolescente encontrada morta

Na última semana, a Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do cantor

Redação
23 de Setembro de 2025
Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana
Mundo

Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana

A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas ao norte-americano

Redação
23 de Setembro de 2025
Lula, homem branco de cabelo e barba brancos, com terno azul e gravata verde e amarela, discursando em palanque com símbolo da ONU.
Mundo

Lula cita COP30 em discurso da Assembleia Geral da ONU

O presidente reforçou a importância da pauta ambiental e convidou as nações para a conferência

Milenna Murta*
23 de Setembro de 2025
O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU na cidade de Nova York em 23 de setembro de 2025.
Mundo

Na ONU, Lula cita condenação de Bolsonaro e defende Judiciário

Presidente foi o primeiro líder a discursar no Debate Geral de chefes de Estado da Assembleia Geral

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e defendeu reforma da instituição
Mundo

Em discurso, Lula defende reforma da ONU: 'A voz do Sul global deve ser respeitada'

Presidente brasileiro discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas

Redação
23 de Setembro de 2025
Presidente Lula durante discurso na ONU
Mundo

Na ONU, Lula diz que 'nada justifica o genocídio em Gaza'

Presidente discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas

Redação
23 de Setembro de 2025
Placa de protesto com os dizeres em inglês
Mundo

Antifa: entenda o que é grupo definido por Trump como 'terrorista'

O termo é a abreviação para 'antifascista' e está no cenário do país desde o primeiro mandato do presidente

Redação
23 de Setembro de 2025
Pessoa segura um passaporte aberto, mostrando um visto em uma das páginas.
Mundo

EUA suspendem cobrança extra de US$ 250 em vistos de entrada

O objetivo é reduzir barreiras que dificultam a entrada de visitantes estrangeiros, conforme gestor de entidade da indústria de viagens

Redação
23 de Setembro de 2025
Donald Trump, um homem branco de pele alaranjada e cabelo branco, usando um terno azul com gravata azul e gesticulando enquanto fala em um microfone em espécie de comitiva.
Mundo

Trump define Antifa como 'organização terrorista' em novo decreto

O movimento é associado a grupos radicais de esquerda e entrou na mira do presidente após o assassinato de Charles Kirk

Redação
23 de Setembro de 2025
Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)
Mundo

Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)

Evento deve marcar o primeiro possível encontro do petista com Trump após a condenação de Bolsonaro

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre coletiva em que cita suposto vínculo entre Tylenol, paracetamol, vacinas e autismo
Mundo

Sem evidências científicas, Trump cita suposto vínculo entre Tylenol, vacinas e autismo

A entidade Autistas Brasil repudiou as declarações, destacando que coletiva é um projeto político contra pessoas autistas

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem Santa Teresinha do Menino Jesus, segurando rosas.
Mundo

Veja como rezar a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus

Programação especial reúne oração, bênção das rosas e veneração da relíquia

Nathália Paula Braga*
22 de Setembro de 2025
Mulher vencedora do prêmio da loteria sorrindo ao lado de homem diretor executivo da empresa de apostas online
Mundo

Mulher ganha R$ 800 mil na loteria com números sugeridos pelo ChatGPT

Caso foi nos Estados Unidos. Carrie Edwards doou o valor para instituições beneficentes

Geovana Almeida*
22 de Setembro de 2025
Grande estádio coberto lotado de pessoas assistindo a um telão gigante. No telão, aparece a imagem de Kirk sorridente usando camiseta branca com a palavra “FREEDOM” (liberdade) e apontando para o lado. Acima da tela, está pendurada uma grande bandeira dos Estados Unidos. O público ocupa as arquibancadas e o espaço próximo ao palco
Mundo

Despedida de Charlie Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio e pode ter discurso de Trump

O ativista conservador tinha 31 anos e era uma das lideranças de maior ascensão nos EUA

AFP e Redação
21 de Setembro de 2025
Foto que contém manifestação com francês empunhando a bandeira da Palestina
Mundo

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina; veja lista

Ação representa mais um ato de apoio frente à ofensiva israelense sobre o território árabe

Diário do Nordeste/AFP
21 de Setembro de 2025