Trump anuncia comprador para o TikTok nos EUA e aguarda aprovação do governo chinês

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que encontrou um comprador para o TikTok — que está sob ameaça de proibição no país devido à relação com a China.

"Temos um comprador para o TikTok", disse Trump neste domingo (29), em entrevista ao programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo", do canal Fox.

"É um grupo de pessoas muito ricas", acrescentou ele, ao ser perguntado sobre a identidade dos compradores. No entanto, não deu mais detalhes.

Em razão de uma lei aprovada pelo Congresso norte-americano no ano passado, o TikTok pode ser proibido nos Estados Unidos se sua empresa matriz, a chinesa ByteDance, não ceder seu controle.

A legislação foi criada para impedir que as autoridades chinesas acessem dados pessoais dos usuários do TikTok nos Estados Unidos ou influenciem a opinião pública americana por meio do algoritmo da plataforma.

Venda do TikTok

Neste mês de junho, Trump prorrogou novamente para 17 de setembro o prazo para a venda do TikTok.

Segundo a imprensa norte-americana, no começo de abril, foi alcançado um protocolo para a venda, que previa a separação do braço americano do TikTok com uma reestruturação de capital.

Nas mãos de investidores não chineses, as ações nas passavam de 60% a 80% e a ByteDance mantinha os 20% que possui atualmente. No entanto, o anúncio das tarifas alfandegárias impostas por Trump a seus parceiros comerciais, incluindo Pequim, causou o bloqueio da transação pelo lado chinês.

Apesar disso, a China anunciou sexta-feira (27) que "confirmou" com os EUA o marco de seu acordo comercial, garantindo que Washington suspenderia as restrições contra o gigante asiático e que Pequim poderia validar a exportação de mais artigos sujeitos a controle, como metais usados para fabricar itens de tecnologia avançada.

"Provavelmente, vou precisar da China. Acho que o presidente Xi Jinping provavelmente vai fazê-lo", disse Trump, cogitando a possibilidade de que o acordo para a venda do TikTok seja validado no mais alto nível por Pequim.