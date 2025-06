Homem incendeia vagão de metrô lotado na Coreia do Sul; não há vítimas

Um homem de 67 anos foi preso após atear fogo em um vagão lotado de passageiros, na Coreia do Sul. O caso aconteceu no fim de maio, mas as imagens das câmeras de segurança só foram publicadas nesta semana pelas autoridades do País. Não houve registro de mortes.

A gravação mostra o suspeito derramando um galão de gasolina no vagão da Linha 5 do metrô de Seul e, em seguida, ateando fogo. Há correria entre os passageiros que tentam fugir do caminho das chamas. Uma grande nuvem de fumaça se espalha para longe do trem e alcança as pessoas na estação.

Veja também Mundo Dois taxistas morrem na Turquia após sofrerem ataques cardíacos ao mesmo tempo Mundo Clark Olofsson, criminoso que deu origem à síndrome de Estocolmo, morre aos 78 anos

Seis pessoas ficaram feridas

Conforme a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o fogo destruiu uma parte do vagão principal e danificou outros dois. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e 23 foram hospitalizadas devido à inalação de fumaça.

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pela polícia logo após o incidente. "Se a evacuação tivesse sido adiada, a possibilidade de vítimas teria sido muito alta", disse a promotoria à Yonhap.

O homem, identificado como Won, foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio criminoso. Ele também foi acusado de violar a Lei de Segurança Ferroviária, informou o jornal sul-coreano Korea JoongAng Daily.

Ainda segundo as autoridades, ele foi motivado por delírios iniciados após recente divórcio.