Dois taxistas morrem na Turquia após sofrerem ataques cardíacos ao mesmo tempo

Dois taxistas turcos morreram enquanto trabalhavam após sofrerem ataques cardíacos ao mesmo tempo. O caso aconteceu no último domingo (22), na cidade de Esmira, e foi registrado por uma câmera de segurança. As filmagens viralizaram nessa quinta-feira (26).

A primeira vítima foi Zeki Aldemir, de 75, que estava em serviço. A filmagem o mostra sentado em uma cadeira, imóvel. Ao perceber a situação do amigo, Ercan Kiremitçiler, de 58 anos, aparece para ajudá-lo. Ele chama o nome do outro taxista, mexe no corpo, mas não há resposta.

Um rapaz mais jovem aparece para tentar ajudar Aldemir. Subitamente, Kiremitçiler, que estava ao lado do colega de profissão, coloca a mão no peito, se ajoelha e cai.

Segundo veículos de imprensa turcos, os dois funcionários foram levados ao hospital, onde foram diagnosticados com ataques cardíacos. Mesmo com os esforços das equipes médicas, Aldemir e Kiremitçiler não resistiram e faleceram juntos.

Veja também Mundo Autópsia revela causa da morte de Juliana Marins em vulcão na Indonésia Mundo Influenciador anuncia a própria morte e emociona seguidores: 'Obrigado por tudo'

Comoção

Erkan Ózkan, presidente da Câmara de Motoristas e Comerciantes de Automóveis de Izmir, lamentou a partida dos dois taxistas. "Estamos profundamente tristes. Compartilhamos a dor de nossos amigos. Apresento minhas condolências às famílias e aos funcionários do nosso posto", declarou, em comunicado à imprensa local.

O gerente do posto onde ambos trabalhavam, Bahattin Karinca, afirmou, à agência de notícias turca Anadolu, que Kiremitçiler sentiu a dor no coração ao ver o sofrimento do colega. "Ele viu o incidente quando veio pegar as chaves e pendurá-las aqui. Se tivesse sido 15 minutos antes ou depois, Ercan não teria sido afetado. Ele estava bem. Ele deve ter tido um ataque de pânico naquele momento", opinou.

Na mesma entrevista, Karinca relembrou os anos de parceria com Aldemir, que trabalhou no mesmo posto por 29 anos. E contou que o antigo supervisor do local faleceu da mesma condição e no mesmo local, há dois anos. "Ainda estamos em choque desde aquele momento. Esta é a primeira vez que vivenciamos um evento como esse. Eu jamais pensaria em algo assim", finalizou.