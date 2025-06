Influenciador anuncia a própria morte e emociona seguidores: 'Obrigado por tudo'

O influenciador Tanner Martin, de 30 anos, chocou os seguidores ao anunciar a própria morte, nessa quarta-feira (25). Pelas redes sociais, o norte-americano publicava registros da sua jornada contra um câncer terminal, descoberto em 2020.

"Se você estiver assistindo isso, eu estou morto", iniciou Tanner. "Eu tive uma vida incrível. Acho essa uma boa oportunidade para expressar todos os meus pensamentos e também refletir sobre o que seu parceiro ou cônjuge pode precisar. E ela [a esposa] vai precisar de um momento de luto", continou.

Tanner pediu aos seguidores que continuem desejando forças para a esposa dele, Shay Wright, e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nos últimos anos. "Obrigado por tudo o que vocês proporcionaram para mim enquanto eu estava aqui. Todo o suporte que vocês direcionaram para mim, e para a minha pequena família", disse.

Ao fim do vídeo, ele reflete sobre a própria morte e admite que está "ansioso" para conhecer as pessoas próximas que já partiram, como o pai de sua esposa e o avô paterno.

"Há muitas pessoas que, pensando na vida após a morte, fico feliz em vê-las sem dor e felizes. Não sei... A morte é assustadora, mas também é como uma nova aventura, sabe? Estou ansioso para ver como será a experiência, e espero que seja boa", comenta.

Antes de encerrar a gravação, Tanner agradece mais uma vez o público. "Mas eu amo vocês. E falando sério, obrigado de novo por todo o apoio e por me ajudarem a tornar os últimos anos da minha vida aqui na Terra divertidos e prazerosos, além de me ajudarem a me sentir confortável", finalizou.

O último desejo

Também nessa quarta-feira (25), Tanner apareceu no último vídeo gravado em vida, ao lado da filha recém-nascida do casal, AmyLou, para pedir doações à família. Segundo ele, todos os valores serão destinados para a criação e a educação da menina.

“Por menos do que o preço de um nugget apimentado, você pode dar a elas [filha e esposa de Tanner] um futuro que eu queria ter ficado por aqui para poder proporcionar”, diz a legenda.

Até o momento, a vaquinha online criada pela família já arrecadou mais de 554 mil dólares (R$ 3 milhões, na cotação atual).

Qual o câncer de Tanner Martin?

Tanner sofria de câncer no cólon no estágio 4. Segundo publicações feitas por ele, os médicos o deram de dois até cinco anos de vida após o diagnóstico.

Em 2023, a esposa do influenciador revelou que ele havia passado por "mais de 27 rodadas de quimioterapia, 6 semanas de radiação, 3 grandes cirurgias (e) mais de 20 procedimentos".

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer no cólon é um tumor bastante maligno, e é encontrado, principalmente, no intestino grosso. O Ministério da Saúde informa que a condição geralmente se desenvolve a partir de pólipos - lesões benignas na parede do órgão.

Apenas no Brasil, entre 2023 e 2025, são esperados 21 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 casos entre os homens e 23.660 casos entre as mulheres.

Fatores de risco

Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, os principais fatores de risco para o câncer colorretal são:

hábitos alimentares não saudáveis – dieta pobre em fibras, com consumo excessivo de alimentos processados e carne vermelha;

obesidade;

sedentarismo;

tabagismo e alto consumo de bebidas alcoólicas;

histórico familiar de câncer colorretal, de ovário, útero e/ou câncer de mama;

preexistência de doenças como retocolite ulcerativa crônica, doença de Crohn e doenças hereditárias do intestino.

Quais são os sinais do câncer colorretal?

Alguns sintomas da enfermidade merecem atenção, especialmente para pessoas que se enquadram nos fatores de risco. Alguns deles são: