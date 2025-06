Estados Unidos publicam teste de arma 'antibunker' utilizada contra o Irã; veja vídeo

O governo dos Estados Unidos, por meio do Departamento de Defesa, divulgou, nessa quinta-feira (26), um vídeo de testes feitos com a MOP GBU-57 A/B, uma bomba destruidora de bunkers. A arma foi utilizada nos ataques contra as instalações nucleares do Irã, na semana passada.

Nas imagens, é possível ver a bomba em lançamento e causando uma grande explosão. Ao final do vídeo, é mostrado a cratera criada a partir do impacto. Veja:

Arma é a nova aposta dos EUA contra o Irã

Durante entrevista coletiva na Casa Branca, o secretário de Defesa estadunidense, Pete Hegseth, deu mais detalhes sobre funcionamento da arma. "Ao contrário de uma bomba de superfície normal, você não verá uma cratera de impacto porque elas são projetadas para enterrar profundamente e então funcionar", pontuou.

Ao todo, 14 bombas MOP foram lançadas contra o Irã nos ataques realizados pelos Estados Unidos no último sábado (21). Ainda na coletiva dessa quinta, Hegseth afirmou que a investida americana foi "bem sucedida" e que os alvos foram destruídos com "precisão".

“A maior parte dos danos que avaliamos, com base em nossos modelos extensivos, foi uma camada de explosão combinada com o impulso proveniente do choque”, relatou o tenente", relatou.

Como funciona a bomba

Projetada para penetrar e destruir bunkers construídos a muitos metros abaixo do solo, a MOP, sigla para Massive Ordnance Penetrator (penetrador massivo de artilharia, em tradução livre) pesa quase 14 toneladas de materiais ultra resistentes.

Segundo análise do g1, a MOP GBU-57 A/B é guiada remotamente até o alvo, e carrega uma ogiva convencional. A capacidade de alcance da arma é de, aproximadamente, 60 metros de profundidade.

Embora tenham existido outras versões da arma, aquela utilizada contra o Irã é, provavelmente, a mais capaz, até agora. Só há um tipo de avião de combate preparado para lançá-las, o B-2, que é exclusivo da Força Aérea dos EUA.