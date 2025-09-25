Grupo invade joalheria e rouba US$ 1 milhão, na Califórnia
Suspeitos fugiram do local em veículos e foram perseguidos pela polícia
Uma joalheria localizada na cidade de San Ramon, na Califórnia (EUA), foi assaltada por cerca de 20 pessoas, na última segunda-feira (22). Uma câmera de segurança do empreendimento registrou o ataque ao estabelecimento.
O Departamento de Polícia de San Ramon, disse, em comunicado, que os agentes responderam a um chamado na Heller Jewelers às 13h50.
Veja momento do assalto:
Aproximadamente 20 indivíduos mascarados entraram na loja e começaram a quebrar vitrines, levando diversos itens. Vários suspeitos estavam armados com pistolas, e pelo menos um deles efetuou disparos na entrada principal.
"Felizmente, ninguém ficou ferido e não há perigo contínuo para o público", declarou o departamento de polícia.
Criminosos fugiram e foram perseguidos
Os suspeitos fugiram em veículos que haviam deixado preparados na área de estacionamento do City Center.
Policiais de San Ramon perseguiram alguns dos veículos envolvidos, mas interromperam a perseguição devido ao risco à segurança pública, já que havia apoio aéreo acompanhando o carro suspeito.
Esse suporte aéreo acompanhou os suspeitos pelo condado de Contra Costa até o condado de Alameda. Vários suspeitos foram detidos em dois locais em Oakland e em um segundo local em Dublin.
"Detetives de San Ramon continuarão incansavelmente a investigação do caso e pedem que qualquer pessoa que tenha testemunhado o assalto entre em contato com o detetive Kevin Tjahjadi", informou o Departamento de Polícia.