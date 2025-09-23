Polícia encontra vídeo de D4vd com adolescente encontrada morta

O cantor D4vd está no centro da investigação da morte da adolescente de 15 anos, cujo corpo foi encontrado esquartejado no porta-malas de um Tesla registrado em nome do músico, no dia 8 de setembro, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Celeste Rivas, que já teria uma relação com o artista de 20 anos.

Na última semana, a Polícia de Los Angeles realizou buscas na residência do cantor e encontrou fotos e vídeos que ligam ele à vítima, conforme informações divulgadas pelo TMZ. Na ocasião, celulares e computadores foram apreendidos para análise.

Pelas redes sociais, começaram a surgir imagens do cantor com uma jovem que parece ser a vítima. A adolescente era dada como desaparecida desde abril de 2024. Segundo disse a mãe da jovem ao TMZ, Celeste tinha um namorado chamado David.

Após a identificação da vítima, o artista cancelou diversos shows de sua turnê pelos Estados Unidos. D4vd não fez declarações públicas sobre o caso, mas sua assessoria de imprensa informou que ele tem colaborado com as autoridades.

O cantor é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2026, que acontece em São Paulo. O festival ainda não se pronunciou sobre a permanência dele na programação.

Relembre o caso

O corpo de Celeste foi encontrado dentro de um veículo da marca Tesla registrado no nome do cantor D4vd, em um pátio de reboque em Hollywood no último dia 8 de setembro. O caso só foi divulgado pela imprensa norte-americana na última quarta-feira (17).

Policiais identificaram o corpo a partir de uma denúncia. Testemunhas relataram um forte mau cheiro vindo do veículo, que estava parado no local há dias.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o corpo da adolescente já estava em avançado estado de decomposição, com indícios de que a vítima teria morrido dias antes de ser localizada. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

Quem é D4vd?

David Anthony Burke, conhecido como D4vd, tem 20 anos. Ele ganhou notoriedade ao lançar o seu álbum de estreia no início deste ano, com destaque para as músicas "Here with Me" e "Romantic Homicide".