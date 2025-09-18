Cadáver de adolescente é localizado dentro de Tesla do cantor D4vd

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado dentro de um veículo da marca Tesla registrado no nome do cantor D4vd, nos Estados Unidos. Autoridades de Los Angeles informaram que o cadáver da vítima foi localizado em um pátio de reboque em Hollywood no último dia 8 de setembro, mas o caso só foi divulgado pela imprensa norte-americana nessa quarta-feira (17).

O cantor norte-americano é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza 2026, em São Paulo.

Como o corpo foi encontrado?

Policiais identificaram o corpo a partir de uma denúncia. Testemunhas relataram um forte mau cheiro vindo do veículo, que estava parado no local há dias.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o corpo da adolescente já estava em avançado estado de decomposição, com indícios de que a vítima teria morrido dias antes de ser localizada.

A jovem foi identificada como Celeste Rivas. Conforme a emissora ABC News, as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Ninguém foi preso até o momento.

Um porta-voz de D4vd disse que o artista está colaborando com as investigações. A assessoria do cantor alegou que ele possui vários veículos em seu nome, usados por outras pessoas.

Quem é D4vd?

David Anthony Burke, conhecido como D4vd, tem 20 anos. Ele ganhou notoriedade ao lançar o seu álbum de estreia no início deste ano, com destaque para as músicas "Here with Me" e "Romantic Homicide".