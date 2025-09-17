Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

Fã pediu que artista cantasse a música 'Only Love' em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:54)
Zoeira
foto de Katy Perry e fã Christian Mewes em Curitiba
Legenda: Cantora convidou o fã para subir ao palco
Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Katy Perry, conhecida por sua relação de carinho com o público brasileiro, surpreendeu um fã durante o show em Curitiba na noite dessa terça-feira (16). O jovem Christian Mewes, admirador da diva pop há 15 anos, usou um cartaz para fazer um pedido especial à Katy: que ela cantasse a música "Only Love" em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias.

A artista não só atendeu ao pedido de cantar a faixa, como também o convidou para subir ao palco. Christian foi recebido por Perry com um forte abraço e ainda ajudou a estrela soltando a voz em trechos da música.

O fã compartilhou um registro do momento com a artista nas redes sociais e a importância do encontro durante o processo de luto. 

"Minha mãe sempre disse que sonhos se tornam realidade, ontem eu testemunhei isso. Lá do céu ela ajudou para isso acontecer, sei disso! Ontem Katy Perry foi minha mãe. Como eu sempre disse, tenho duas mães. Ontem minha família KatyCat me fez acreditar que nunca estarei sozinho, tão amado. Já são mais de 15 anos. E aquele menininho do interior jamais desistiu de brilhar", iniciou ele no relato.

"Ele sabe que nasceu para dar luz. (Eu estava tão nervoso, tão tímido ali, mas tão confortável porque eu e Katy sempre tivemos muitas conexões, espero um dia contá-las a ela). Somos de escorpião, sentimos demais. E ontem ela trouxe meu sorriso de novo, obrigado, mãe! De dedinho, prometo ser luz na escuridão, assim como você é", escreveu o fã em publicação no Instagram.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ingressos para o show de Katy Perry no Brasil esgotam em minutos

teaser image
Zoeira

Após separação, Orlando Bloom posta foto com filhos e Katy Perry

A postagem foi vista pela própria Katy Perry, que também deixou uma mensagem carinhosa para Christian nos comentários.

"O amor vive para sempre e sua mãe te amou tanto que deixou essa mensagem direto pra você, você não tem ideia. 'Only Love' nunca recebeu tantos votos em nenhum outro show. O amor da sua mãe é poderoso. Nunca duvide disso. Ela está com você em todos os momentos. Te amo", afirmou a artista, que está em turnê pelo Brasil.

Assuntos Relacionados
foto de Katy Perry e fã Christian Mewes em Curitiba
Zoeira

Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

Fã pediu que artista cantasse a música 'Only Love' em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias

Redação
Há 1 hora
As peoas Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Müller e Saory Cardoso em fotos pessoais
Zoeira

'A Fazenda 17': quatro mulheres disputam a primeira prova do Fazendeiro

Reality começou com dinâmica que definiu as participantes da prova

Redação
Há 1 hora
Renata e o médico Ricardo Azevedo no momento do pedido, com ele ajoelhado diante dela num restaurante
Zoeira

Após término conturbado com Marcelo Courrege, jornalista Renata Heilborn é pedida em casamento

A separação ficou marcada pela declaração de que o então marido se relacionava com uma de suas melhores amigas

Redação
17 de Setembro de 2025
Foto de Paulinha Povaiada, mineira que mostra sua rotina com os calangos nas redes sociais
Zoeira

'Calangoflix': mineira viraliza ao mostrar rotina de calangos no quintal de casa

Paulinha Ferreira criou um “parque dos calangos” e compartilha, para mais de 500 mil seguidores, o dia a dia dos animais silvestres que frequentam o quintal

Maria Clarice Sousa*
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra colagem de fotos das personagens de Vale Tudo, à esquerda, Odete Roitman, e, à direita, Maria de Fátima
Zoeira

Trama de 'Vale Tudo' muda e Odete Roitman decide aterrorizar Maria de Fátima com plano inédito

Os próximos capítulos da novela mostram reviravolta diferente da versão original na relação das duas rivais

Redação
17 de Setembro de 2025
Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir
Zoeira

Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir

Produção conta com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
Cena de ação e aventura com quatro personagens (três homens e uma mulher) em uma floresta tropical, mostrando surpresa e preocupação. Diversidade de idades e expressões faciais intensas. Da direita para esquerda: homem jovem e branco, de cabelos castanhos, camisa preta com estampa vermelha e mochila nas costas; homem pardo ajoelhado, com camisa de botão nas cores azul e roxo, cabelos pretos, barba rala e bigode; mulher jovem e branca, de cabelos castanhos, blusa roxa e jaqueta branca; homem pardo e careca, de blsa cinza suada e relógio de pulso.
Zoeira

TV Globo exibe 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17) traz aventura e diversão para toda a família

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Sônia Braga e Robert Redford namoraram nos anos 80
Zoeira

Em homenagem, Sônia Braga relembra romance e parceria com Robert Redford

Atriz brasileira, que namorou o astro nos anos 80, compartilhou memórias afetivas e bastidores do filme "Milagro"

Redação
17 de Setembro de 2025
irmãos Menendez em cena de série documental da Netflix
Zoeira

Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989

Redação
17 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Estela coloca a filha para fora de casa.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025