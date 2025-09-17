Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

A cantora Katy Perry, conhecida por sua relação de carinho com o público brasileiro, surpreendeu um fã durante o show em Curitiba na noite dessa terça-feira (16). O jovem Christian Mewes, admirador da diva pop há 15 anos, usou um cartaz para fazer um pedido especial à Katy: que ela cantasse a música "Only Love" em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias.

A artista não só atendeu ao pedido de cantar a faixa, como também o convidou para subir ao palco. Christian foi recebido por Perry com um forte abraço e ainda ajudou a estrela soltando a voz em trechos da música.

O fã compartilhou um registro do momento com a artista nas redes sociais e a importância do encontro durante o processo de luto.

"Minha mãe sempre disse que sonhos se tornam realidade, ontem eu testemunhei isso. Lá do céu ela ajudou para isso acontecer, sei disso! Ontem Katy Perry foi minha mãe. Como eu sempre disse, tenho duas mães. Ontem minha família KatyCat me fez acreditar que nunca estarei sozinho, tão amado. Já são mais de 15 anos. E aquele menininho do interior jamais desistiu de brilhar", iniciou ele no relato.

"Ele sabe que nasceu para dar luz. (Eu estava tão nervoso, tão tímido ali, mas tão confortável porque eu e Katy sempre tivemos muitas conexões, espero um dia contá-las a ela). Somos de escorpião, sentimos demais. E ontem ela trouxe meu sorriso de novo, obrigado, mãe! De dedinho, prometo ser luz na escuridão, assim como você é", escreveu o fã em publicação no Instagram.

A postagem foi vista pela própria Katy Perry, que também deixou uma mensagem carinhosa para Christian nos comentários.

"O amor vive para sempre e sua mãe te amou tanto que deixou essa mensagem direto pra você, você não tem ideia. 'Only Love' nunca recebeu tantos votos em nenhum outro show. O amor da sua mãe é poderoso. Nunca duvide disso. Ela está com você em todos os momentos. Te amo", afirmou a artista, que está em turnê pelo Brasil.