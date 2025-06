Ingressos para o show de Katy Perry no Brasil esgotam em minutos

Nesta sexta-feira (6), os ingressos para os shows de Katy Perry em Brasília e Curitiba ficaram disponíveis para venda na plataforma Livepass, mas se esgotaram em minutos. Nas redes sociais, os fãs lamentaram a situação.

“Katy Perry botou dois ingressos meia entrada no lote. Não é possível. Esgotou em 1 minuto”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter. “Minha fila virtual entrou às 12h02 para comprar os ingressos do show da Katy Perry em Curitiba, e já estava tudo, tudo esgotado. Isso é impossível, não tem como”, reclamou outro usuário da rede social.

A artista irá apresentar a “The Lifetimes Tour” em Curitiba no dia 16 de setembro, e em Brasília no dia 19 de setembro.

A cantora esteve no Brasil pela última vez em 2024, quando foi uma das artistas que se apresentou no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.