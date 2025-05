Katy Perry confirma show em Brasília e Curitiba em 2025; veja datas e valores dos ingressos

A cantora Katy Perry confirmou nesta sexta-feira (30), por meio de uma publicação no Instagram, que fará dois shows no Brasil em 2025, além de sua participação no festival "The Town". O primeiro será em Curitiba, no dia 16 de setembro, e o segundo em Brasília, no dia 19 do mesmo mês.

Katy já estava confirmada no The Town, onde se apresenta em 14 de setembro, e tudo indica que ela será a responsável por encerrar o evento no palco principal. Na passagem pelo Brasil, a artista traz a turnê “The Lifetimes”, com um repertório que deve incluir grandes sucessos da carreira, como "Teenage Dream", "Firework" e "California Gurls", além das músicas mais recentes.

Em Curitiba, o show acontece na Ligga Arena. Em Brasília, será na Arena BRB Mané Garrincha.

Venda de ingressos

A pré-venda de ingressos para as apresentações de Curitiba e Brasília começa no dia 2 de junho e vai até o dia 5. Já a venda geral inicia no dia 6 de junho, a partir das 12h no site oficial e às 13h nas bilheterias físicas da Ligga Arena (Curitiba) e da Arena BRB Mané Garrincha (Brasília).

Os preços variam conforme a cidade. Em Brasília, os ingressos custam de R$ 450 a R$ 2.500 (valores de inteira). Já em Curitiba, os preços vão de R$ 425 a R$ 2.500. As vendas serão realizadas tanto online quanto presencialmente nas bilheterias dos estádios.