Taylor Swift anuncia que comprou de volta os direitos de seus primeiros álbuns: 'Em êxtase'

A cantora Taylor Swift anunciou, em uma carta emocionada nesta sexta-feira (30), que conseguiu comprar de volta os masters de seus seis primeiros álbuns, ou seja, agora ela detém os direitos sobre as músicas e não precisa mais as regravar para chamá-las de suas. Ela havia perdido os direitos em 2019 após Scooter Braun, então empresário de Justin Bieber, fazer um acordo e comprá-los da antiga gravadora de Taylor, a Big Machine Records.

Segundo a carta, a artista norte-americana acertou a compra com sócios da empresa de investimentos Shamrock Capital. O jornal britânico The Guardian publicou que "rumores anteriores de que o projeto custou à Swift entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão são imprecisamente altos".

"Quero agradecer à equipe da Shamrock Capital por serem os primeiros a me oferecer essa chance. A forma como conduziram todas as interações conosco foi honesta, justa e respeitosa. Sim, foi um negócio. Mas senti de verdade que eles viram o que isso significava para mim: minhas memórias, meu suor, minhas lutas e minhas conquistas. Sou eternamente grata. Minha primeira tatuagem talvez precise ser um grande trevo no meio da testa", comentou Swift.

Em seu site oficial, Taylor afirmou que "dizer que esse é o maior sonho da minha vida se tornando realidade é, na verdade, até uma forma contida de expressar. Aos meus fãs, vocês sabem o quanto isso significou para mim — tanto que regravei meticulosamente e lancei 4 daqueles álbuns, chamando-os de Taylor’s Version".

Segundo a artista, o "apoio apaixonado" dos fãs às regravações "e o sucesso que transformaram a The Eras Tour é o motivo de eu ter conseguido comprar minha música de volta. Não consigo agradecer o suficiente por me ajudarem a me reunir com essa arte à qual dediquei minha vida, mas que nunca havia sido minha de verdade", escreveu.

Futuro de Reputation e Debut

Ainda na carta, Taylor atualizou os fãs sobre o futuro das duas regravações restantes, a de Reputation e a de Taylor Swift (Debut). A regravação do Debut, que é o primeiro CD da carreira dela, já foi concluída, mas a de Reputation, o sexto álbum de estúdio, não foi gravada nem "1/4".

"Com total transparência: eu nem cheguei a regravar um quarto dele. O álbum Reputation foi tão específico para aquele momento da minha vida, e eu continuava esperando reencontrar aquele ponto de apoio emocional para recriá-lo", disse.

Sobre o 1º álbum ela comentou: "Já regravei completamente meu primeiro álbum, e eu realmente amo como ele soa agora. Esses dois álbuns (Reputation e o debut) ainda poderão ter seus momentos de renascimento, quando a hora certa chegar, se isso for algo que vocês ficariam animados em ver. Mas se acontecer, não será mais a partir de um lugar de tristeza e saudade do que eu queria ter. Vai ser apenas uma celebração agora".

Leia a carta de Taylor Swift na íntegra:

"Oi.

Estou tentando organizar meus pensamentos de forma coerente, mas agora minha mente é apenas uma sequência de slides.

Uma sequência de flashbacks de todas as vezes que sonhei acordada com isso, que desejei, que esperei ansiosamente por uma chance de contar essa notícia para vocês. Todas as vezes que estive perigosamente perto, tentando alcançar, só para tudo desmoronar. Quase parei de acreditar que isso poderia acontecer, depois de 20 anos perseguindo a cenoura pendurada e sendo puxada de volta. Mas tudo isso ficou no passado agora. Tenho chorado de alegria em momentos aleatórios desde que descobri que isso está realmente acontecendo. Finalmente posso dizer essas palavras:

Toda a música que eu já fiz… agora pertence… a mim.

E todos os meus videoclipes.

Todos os filmes de show.

As artes de capa e fotografias.

As músicas inéditas.

As memórias. A magia. A loucura.

Cada sorriso.

Toda a obra da minha vida.

Dizer que esse é o maior sonho da minha vida se tornando realidade é, na verdade, até uma forma contida de expressar. Aos meus fãs, vocês sabem o quanto isso significou para mim — tanto que eu regravei meticulosamente e lancei 4 daqueles álbuns, chamando-os de Taylor’s Version. O apoio apaixonado que vocês demonstraram a esses álbuns e o sucesso que transformaram a The Eras Tour é o motivo de eu ter conseguido comprar minha música de volta. Não consigo agradecer o suficiente por me ajudarem a me reunir com essa arte à qual dediquei minha vida, mas que nunca havia sido minha de verdade.

Tudo o que eu sempre quis foi a oportunidade de trabalhar o bastante para um dia poder comprar minha música de volta, e consegui fazer isso com a ajuda de algumas pessoas incríveis. Quero agradecer à equipe da Shamrock Capital por terem sido os primeiros a me oferecer essa chance. A forma como conduziram todas as interações conosco foi honesta, justa e respeitosa. Sim, foi um negócio. Mas senti de verdade que eles viram o que isso significava para mim: minhas memórias, meu suor, minhas lutas e minhas conquistas. Sou eternamente grata. Minha primeira tatuagem talvez precise ser um grande trevo no meio da testa.

Eu sei, eu sei. E quanto ao Rep TV? Com total transparência: eu nem cheguei a regravar um quarto dele. O álbum Reputation foi tão específico para aquele momento da minha vida, e eu continuava esperando reencontrar aquele ponto de apoio emocional para recriá-lo. Toda aquela postura desafiadora, aquele espírito inquebrável — eu precisava reencontrar isso para fazer o Rep TV. Essas músicas, essa estética, toda a mentalidade. Tive que regravar completamente minha mentalidade para conseguir regravar aquele álbum. Aqueles primeiros seis que achei que não poderiam ser aprimorados ao serem refeitos. Não só as músicas, mas também as fotos, os vídeos. Então continuei adiando. Vai chegar a hora em que estarei pronta para isso. Já tive até ideias para as faixas do Vault daquele álbum. Já regravei completamente meu primeiro álbum, e eu realmente amo como ele soa agora. Esses dois álbuns (Reputation e o debut) ainda poderão ter seus momentos de renascimento, quando a hora certa chegar, se isso for algo que vocês ficariam animados em ver. Mas se acontecer, não será mais a partir de um lugar de tristeza e saudade do que eu queria ter. Vai ser apenas uma celebração agora.

Estou profundamente comovida com as conversas que essa saga reacendeu dentro da minha indústria, entre artistas e fãs. Cada vez que um novo Taylor’s Version é lançado, nós falamos sobre isso. Eles negociam para ter a posse de suas gravações master em seus contratos porque essa luta aconteceu. Sou lembrada de como tudo isso foi importante para que isso pudesse se concretizar. Obrigada por se importarem com algo que por muito tempo foi ignorado por uma indústria centrada em lucros. Os artistas talvez nunca saibam o quanto isso significou para mim, que vocês se importaram. Cada parte disso contou, e nos trouxe até aqui.

Graças a vocês, à sua boa vontade, trabalho em equipe e encorajamento, as melhores coisas que já foram minhas… finalmente são minhas de verdade.

Em êxtase e maravilhada,

Taylor”