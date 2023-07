Taylor Swift bate recorde e se torna a primeira cantora a ter quatro álbuns no Top 10 da Billboard

A estadunidense Taylor Swift, atualmente em turnê mundial, bateu mais um recorde em sua carreira. Neste domingo (16), ela se tornou a primeira cantora a ter quatro álbuns no Top 10 da Billboard, responsável por classificar semanalmente os álbuns mais populares nos Estados Unidos. As informações são do GLOBO.

A "loirinha", como é conhecida pelos fãs, está na lista com o álbum Speak Now (Taylor's Version), lançado este ano; Midnights (2022); Lover (2019) e Folklore (2020).

Conforme o GLOBO, esta é a primeira vez que um artista vivo consegue bater essa meta em quase 60 anos. A última vez foi em abril de 1966, com o cantor Herb Alpert, que emplacou Going Places at No. 2; Whipped Cream & Other Delights no nº 3; South of the Border no nº 9, eThe Lonely Bull no nº 10.

Turnê mundial

Taylor está realizando a turnê mundial "The Eras Tour", contando com seis shows no Brasil.

No dia 12 de junho, a fila virtual para a compra de ingressos do show da cantora em São Paulo chegou a 1,6 milhão de pessoas por volta das 10h. No Rio de Janeiro, a fila alcançou mais de 700 mil pessoas.

Os bilhetes se esgotaram em pouco mais de uma hora. Esses números dizem respeito à quantidade de dispositivos conectados ao site de compra de ingressos. Uma mesma pessoa pode estar usando mais de um aparelho ao mesmo tempo, como o computador e o celular.