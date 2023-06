Sem shows internacionais em Fortaleza, veja quanto custa assistir a eventos em outras cidades

Sem receber grandes shows internacionais desde 2014, fãs de música em Fortaleza agora têm de se desdobrar e deslocar-se para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro na esperança de ver seu artista favorito.

Como o Diário do Nordeste informou anteriormente, a alta do dólar e a baixa oferta de voos internacionais para a Capital cearense inviabilizam a vinda de artistas internacionais ao Ceará, com shows limitados ao Sul e ao Sudeste.

O ano de 2022 marcou o retorno dos grandes espetáculos de música pós-pandemia, e em 2023 essa tendência continuou para o alívio dos fanáticos, mas dor também para muitos outros que se veem impossibilitados de arcar com os custos de passagem aérea, do ingresso do show e da hospedagem.

Para se ter uma dimensão, neste ano, a banda britânica Coldplay fez uma série de 11 shows no Brasil. Nenhum deles passou pelo Nordeste.

Em 2023, os carros-chefes são os shows de novembro da banda mexicana RBD, que retorna aos palcos após mais de 15 anos afastados tendo já passado por Fortaleza duas vezes em 2006 e 2008, e da cantora norte-americana Taylor Swift, que traz a The Eras Tour e faz sua primeira grande turnê em solo brasileiro.

O Diário do Nordeste fez uma pesquisa do quanto um morador de Fortaleza gasta, no mínimo, para sair da cidade e assistir a shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. O levantamento pega os menores preços e foi realizado no dia 14 de junho nos sites Voopter, que compila os melhores preços de voos; Booking, para acomodações, e Eventim e Time For Fun (T4F), onde são encontrados os ingressos (maioria já esgotados).

Veja as simulações

Ida para show da Taylor Swift em São Paulo

Ida para show da Taylor Swift no Rio de Janeiro

Ida para show do RBD em São Paulo

Ida para show do RBD no Rio de Janeiro O menor preço que um fortalezense teria de desembolsar para ir ao show de Swift em São Paulo é R$ 1.644, retirando os custos adicionais como comida e deslocamento na cidade. De Fortaleza para o Rio de Janeiro, é mais barato ir ao show do RBD no dia 9 de novembro no Estádio Engenhão. A pesquisa aponta um gasto de R$ 1.644,49.

As opções têm encarecido nos últimos anos e há quem não consiga ir nos setores mais próximos do artista. No show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, por exemplo, o ingresso tipo inteira mais barato é R$ 480 para a Cadeira Superior. Isso sem contar a taxa de conveniência de 10% cobrada para quem compra o ingresso pelo site.

Realidade

A fortalezense Gabriela Garcia, 26 anos, designer gráfico, vai tanto para o show do RBD quanto para o de Taylor Swift em novembro. Ela lamenta que o circuito de atrações internacionais se concentre no Sudeste brasileiro.

“Sei que existem shows com uma estrutura enorme que talvez não teriam capacidade de serem sediados em Fortaleza e talvez seja um dos motivos. Ao mesmo tempo minha questão maior é pensar que esses concertos não chegam nem no Nordeste ou Norte do país”, questiona a designer.

Como não é possível ver os favoritos em sua terra, o segredo, segundo ela, é se programar com antecedência após a compra do ingresso:

Gabriela Garcia Designer gráfico Geralmente os shows são anunciados com certa antecedência, o que é ótimo porque são meses para poder fazer um planejamento viável. Então do momento da compra do ingresso em que eu tenho a ‘certeza’ que eu vou, até realmente chegar a data do show, eu aproveito para usar esses meses como forma de planejamento e pesquisa no intuito de conseguir comprar passagens e hospedagem por um valor melhor que não me prejudique também".

O comportamento de Gabriela, segundo o educador financeiro Ricardo Teixeira, é o que se deve almejar. Um bom planejamento é a chave para que você consiga realizar seus sonhos. É preciso saber o quanto você tem de poder de comprar para poder se planejar dentro da realidade.

“Até para quem decide de última, [o ideal] é ver quanto você dispõe, caso também você faça algum tipo de parcelamento. Mas primeiro é colocar tudo no papel para que possa ver o quanto você pode pagar imediatamente ou ao longo do tempo. Só a partir daí você começa a pensar em voos e hospedagem”, comenta o Coordenador do MBA em Gestão Financeira da Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

'Abrir mão' de outros sonhos

A programadora Ana Caroline Sampaio Nogueira, de 30 anos, está com ingressos para RBD e Taylor Swift comprados. Ela teve de desembolsar, no cartão crédito, R$ 1.500 somente para garantir a chance de ver Taylor, por conta da alta procura e das filas virtuais lotadas.

Para as passagens, ela acredita que gastará em torno de R$ 1.500 de ida de volta, fora outra passagem que ela terá de comprar para se deslocar de São Paulo, onde verá RBD, para o Rio de Janeiro, para o show da loira.

A hospedagem, segundo a programadora, está sendo pensada em conjunto e também junto a um amigo que mora no Rio de Janeiro. Apesar de já ter tudo pensado, ela teve de tomar uma decisão difícil.

"Eu já estava juntando para outra viagem internacional. Mas aí quando apareceu esses shows eu tive de escolher, então acaba que tem que 'abrir mão' de algumas coisas para conseguir ir", pondera.

Organização financeira

O psicólogo Júnior Vieira, 29, morador de Fortaleza, vai a shows internacionais desde 2014. Nesse ano, não será diferente, pois é muito fã tanto de RBD quanto de Taylor Swift. Ele não estava esperando a "enxurrada" de eventos. Entretanto, ele imediatamente começou a se organizar.

"Montei planilha no Excel e lá eu coloquei tudo que eu imagino que eu vou precisar gastar, e nisso eu incluo o valor do ingresso, passagem de avião, hospedagem, alimentação e também o turismo, pois, afinal, eu nunca fui ao Rio de Janeiro então eu vou aproveitar para 'turistar' um pouco", explica.

Júnior conta que, com os ingressos já garantidos, ele vai cuidar de cada etapa individualmente. A próxima meta, é conseguir as passagens e depois pensar na hospedagem. Ele adquiriu experiências em 2014 no show de Miley Cyrus e também no Festival Lollapalooza 2022, em São Paulo.

Legenda: Júnior já viajou algumas vezes de Fortaleza para realizar o sonho de ver artistas internacionais Foto: Arquivo pessoal

De acordo com o educador financeiro Ricardo Teixeira, deve-se estar alerta à realidade de cada cidade: "Tem que ser um planejamento realista. Dependendo da cidade, pra quem sai de Fortaleza e vem pra RJ ou SP os preços de hotéis são proporcionalmente mais caros e isso tem que ser levado em consideração. O mesmo vale pra transporte e alimentação".

"Muita gente se confunde porque acha que pode ser mais barato pensando nos preços da sua cidade. E lembrar que todas as contas e os gastos você já tem que deter o recurso ou estar bem preparado para na volta cumprir os compromissos. Pra quem vai parcelar tem que pensar que na volta vai conviver com aquela despesa", avalia Teixeira.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil