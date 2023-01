RBD confirma shows no Brasil em 2023; veja datas

O RBD confirmou, nesta quinta-feira (19), o retorno para turnê. A banda fará dois shows no Brasil em novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O show de São Paulo acontecerá no Allianz Parque em 17 de novembro; enquanto o do Rio de Janeiro acontecerá no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, em 19 de novembro.

A venda de ingressos para o Brasil abre em 27 de janeiro, às 10h. As informações sobre a venda já estão disponíveis no site responsável pela venda.

Antes da venda oficial, haverá uma pré-venda exclusiva para clientes BRBCard, nos dias 24 de 25 de janeiro. A pré-venda começa às 10h no site e às 12h nas bilheterias físicas.

Valores dos ingressos

Os valores dos ingressos para o show de São Paulo variam entre R$ 210,00 e R$ 850,00. O show no Allianz Parque terá quatro setores (pista premium, cadeira inferior, pista e cadeira superior).

Já para o show do Rio de Janeiro, os preços dos ingressos variam de R$ 195,00 a R$ 850,00. São seis setores para a apresentação no Engenhão (pista premium, pista/cadeira sul, cadeira inferior leste, cadeira inferior oeste, cadeira superior leste e cadeira superior oeste).

Retorno do RBD

No fim do ano passado, Anahí, Christian, Dulce, Christopher e Maite divulgaram nas redes sociais que fariam um grande anúncio neste 19 de janeiro. Um site foi lançado com a contagem regressiva conforme o horário de diversos países, incluindo o Brasil.

O retorno do grupo acontece sem um dos integrantes, Alfonso Herrera, que prefere continuar focado em outros projetos.

O RBD foi formado em 2004, durante a novela mexicana "Rebelde". Eles quebraram recorde atrás de recorde e conquistaram fãs em todo o mundo, em especial no Brasil. O grupo esteve ativo até 21 de dezembro de 2008. No ano seguinte, lançaram um álbum de despedida.