Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de março

O céu está cheio de movimentos, e a energia pede posicionamento. A Lua em Peixes faz trígono com Marte, conjunção com Saturno e sextil com Urano. É dia de agir com clareza e maturidade. Decida. Se comprometa. Mas sem perder o contato com o que você sente.



A intuição também está aflorada: a Lua se encontra com Mercúrio e Netuno. Silenciar, respirar e escutar o que vem de dentro pode ser mais importante do que buscar respostas fora.



À noite, a Lua entra em Áries e faz sextil com Plutão: a energia se intensifica. Algo dentro de você se prepara para um novo ciclo. O eclipse solar de amanhã já envia sinais.



Dica do dia: escreva uma carta para si mesma(o) hoje. Fale sobre o que quer deixar para trás e o que está pronta(o) para começar. Amanhã, o eclipse pode te surpreender.

Signo de Aquário hoje

O céu te inspira a buscar liberdade emocional. Se algo está sufocando, é hora de questionar. Use a criatividade para reorganizar sua rotina e suas metas, mas lembre-se: o novo nasce de dentro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.