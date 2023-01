RBD veio a Fortaleza pela 1ª vez há 17 anos; com o retorno da banda, relembre as emoções

"RBD atrai multidão ao Marina Park". Essa foi a manchete da página 14 do Diário do Nordeste há mais de 16 anos, após o sexteto mexicano fazer seu primeiro show em Fortaleza. Para mais de 20 mil pessoas, e inclusive este repórter que vos escreve, a banda trouxe a sua primeira turnê ao Brasil e se consagrou por aqui como fenômeno.

"Y soy Rebelde", entoava uma geração de crianças, adolescentes — e até adultos — apaixonados. Nessa quinta-feira (19), o RBD anunciou o tão sonhado retorno ao Brasil para novembro deste ano, com dois shows, após 15 anos de sua última tour. O grupo, que agora contará somente com Anahí, Christian, Christopher, Dulce e Maite, volta neste ano para apresentar seus hits.

Legenda: A banda foi um sucesso dos anos 2000 Foto: Arquivos Diário do Nordeste

A volta dos fenômenos criados lá em 2004 na telenovela mexicana "Rebelde" tem sido pauta há anos e o sonho de muitos. Mas, em 2022, nos 45 do segundo tempo do ano, o anúncio do retorno fez os fãs "surtarem". A contagem regressiva finalmente começava.

Apesar de Fortaleza não estar no radar da banda nesta nova turnê, a Capital cearense já teve sua cota de rebeldes há anos. Além de 2006, o RBD também esteve em Fortaleza, em 2008. A seguir, relembre como foram os shows em solo cearense:

Tour Generación 2006 - Marina Park Hotel

Em 22 de setembro de 2006, Anahí, Alfonso, Christian, Christopher, Dulce e Maite desembarcavam em Fortaleza para o terceiro show da 3ª parte da "Tour Generación RBD", a primeira do RBD no Brasil.

O palco foi o Marina Park Hotel. Dados oficiais da turnê, compilados pelo BoxScore, mostram que houve 98% de ocupação. 20.595 pessoas compareceram. O show de abertura foi do cantor mexicano, e também ator de "Rebelde", Diego González.

Legenda: O espetáculo compilou hits dos dois primeiros álbuns de estúdio do RBD Foto: Arquivo Diário do Nordeste

O espetáculo compilou hits dos dois primeiros álbuns de estúdio do RBD, o "Rebelde" e o "Nuestro Amor". Hits como "Rebelde, "Sálvame", "Solo Quédate en Silencio" e "Nuestro Amor", não faltaram.

Segundo matéria do Diário do Nordeste à época, a espera foi angustiante para os fãs. Às 16h30, filas gigantescas davam volta no viaduto em frente ao Marina Park, que foi interditado.

Pouco depois das 21h, o sonho se tornava real e tudo valia pena. Saias xadrez, gravatas vermelhas e cabelos coloridos encheram a multidão.

Tour Del Adiós 2008 - Siará Hall

Em 25 de novembro de 2008, o RBD fazia aquele que foi o último show da banda em Fortaleza, até o momento. A Tour Del Adiós marcou o último giro do sexteto pelo mundo, após o anúncio de que eles seguiriam seus caminhos separados a partir do ano seguinte.

O concerto foi especial, pois foi o primeiro da turnê em todo o Brasil. O local foi a extinta casa de shows Siará Hall, que ficou lotada. Foi o último canto de "Rebelde", música inclusive que encerrou o show.

Legenda: Em 25 de novembro de 2008, o RBD fazia aquele que foi o último show da banda em Fortaleza Foto: Arquivos DN

Música do álbum "Empezar Desde Cero", lançado no ano anterior, tiveram destaque. Mas isso não impediu que os hits de uma carreira inteira não tomassem seus devidos espaços. "Cariño Mio", "Este Corazón", "Ser O Parecer" e "Trás de Mi", foram algumas.

Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília também foram as cidades sortudas que puderam dar o "adeus" à banda.

Memórias rebeldes

Peço licença para me emocionar. Ao longo desse texto, foi impossível não derramar uma lágrima pensando nos momentos que o RBD me proporcionou. Do primeiro show aos 10 anos, do segundo show em um dos maiores públicos da carreira deles em um show gratuito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, ao último momento, em 2008.

Incontáveis revistas, figurinhas, CDs, DVDs (incluindo a versão extraoficial "RBD Live in Fortaleza" comprado em uma banquinha) e o principal: três shows ao vivo. Dois em Fortaleza e um em Brasília.

O RBD foi meu mundo e minha razão por muito tempo. E deixou marcas que duram até hoje. Aquela playlist dos maiores hits, e dos que ninguém talvez lembre, nunca sai de moda no meu tocador favorito.

Encontro com os ídolos

O auge dessa trajetória veio no dia 24 de novembro de 2008, um dia antes do último show do RBD em Fortaleza. Sala de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Eu, um menino de 12 anos chegando em Fortaleza para passar as férias de fim ano com a família — e ir ao show —, começo a ouvir uma gritaria do lado de fora. Pego minha mala e pergunto ao segurança o que está acontecendo, ao passo que ele me responde: "são os rebeldes!".

Legenda: Em 2006, o espetáculo compilou hits dos dois primeiros álbuns de estúdio do RBD, o "Rebelde" e o "Nuestro Amor" Foto: Arquivo DN

O mundo parou ali. Perguntei se podia ficar, ele fez sinal de positivo, e poucos minutos depois os meus ídolos chegavam. Cheios de segurança, malas e de óculos escuros, Anahí, Alfonso, Christian, Christopher e Dulce — Maite teve compromisso e não pôde comparecer —, desembarcaram.

Acenei para eles, lembro de Dulce e Anahí me dando tchau. Pedi um abraço e o inimaginável aconteceu, Christian veio ao meu encontro. Abracei meu ídolo e pedi para o segurança tirar uma foto nossa no finado MP5 (um MP4 com câmera). Para o meu terror, a foto saiu irreconhecível. Mas tudo bem, eu havia realizado o maior sonho da minha vida até então. Me gabei na saída do aeroporto para uma legião de fãs rebeldes, assim como eu. Um momento histórico com somente minha memória para contar.

E o sonho pode voltar a acontecer neste ano, com a nova turnê. Será que vem aí?