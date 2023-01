Bruna Griphao e Larissa protagonizam briga no quarto do líder; entenda o que aconteceu

A dupla Bruna Griphao e Larissa protagonizou uma nova briga na manhã desta sexta-feira (20) no BBB 23. As duas se desentenderam sobre o que viram, na madrugada, durante a espiada no quarto Fundo do Mar, usando a Central de Controle do quarto do líder.

Bruna acredita que Gabriel, com quem ficou na primeira festa do reality show, é o principal alvo do paredão de domingo (22). Já Larissa insiste que Guimê será o alvo. Fred e Gabriel, que também estavam no quarto, assistiram ao desentendimento da dupla.

“Acho que você (Gabriel) pode estar no foco, mas não tenho certeza", diz Larissa ao brother, enquanto Bruna discorda. "Tem certeza sim, você só não lembra, a gente saiu daqui (do quarto) falando isso", diz Bruna.

Veja o vídeo:

"A gente viu coisa diferente, então. Estou ficando louca. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro", diz Larissa. Fred concorda com a professora de educação física: "Dos cinco minutos (do Espia), eles falaram 90% do Guimê e só citaram a Paula", diz o influenciador.

Bruna pede para Larissa confirmar o que eles escutaram com Paula, e a professora acredita que está sendo chamada de mentirosa pela amiga.

“Tá me chamando de mentirosa. Chega, vou embora. Eu sei o que eu vi, eles falaram do Guimê o tempo inteiro. Eu acho que ele (Gabriel) também está na reta, mas eles não falaram um minuto que ele estava na reta”, se exalta Larissa.

“Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto”, ironiza a professora ao sair do quarto do líder. Tanto Larissa quando Bruna choraram após a discussão.

Desentendimento

Na madrugada de hoje, Larissa e Bruna já tinham tido um breve desentendimento.

Segundo a professora de educação física, Bruna estava tomando decisões sem ouvir sua opinião, e as duas ainda eram uma dupla.