Saiba quem é a atriz apontada como nova namorada de Fábio Porchat

Na última sexta-feira (13), Fábio Porchat confirmou o fim do casamento com a produtora Nataly Mega. Eles decidiram se separar porque ela queria ter filhos e ele, não. Agora, segundo o site Notícias da TV, o humorista já tem uma namorada nova. Trata-se da atriz Priscila Castello Branco.

Os dois estariam juntos em um cruzeiro pela Antártica. De acordo com o site, o novo casal não fazia questão de esconder o relacionamento de outros passageiros, trocando carícias em áreas públicas. Quando Porchat confirmou a separação, os dois já estavam juntos no cruzeiro.

Legenda: Priscila é atriz, roteirista e advogada, além de fazer stand-up Foto: Reprodução/Instagram

Ele e Priscila se conheceram quando ela participou do reality show “Futuro Ex-Porta”. A seleção foi exibida no canal do YouTube do Porta dos Fundos, em 2021, e buscava um novo integrante para o projeto.

Priscila é atriz, roteirista e advogada, além de fazer stand-up. Ela atuou na novela “Deus Salve o Rei”, como a personagem Teodora, e também já fez participação em programas do Multishow.