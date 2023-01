Líderes no BBB 23, Bruna e Larissa se desentendem durante escolha de indicados ao paredão

A dupla Bruna e Larissa, que venceu a primeira Prova do Líder do BBB 23, na noite de quinta-feira (19), se desentendeu após uso do painel de controle do quarto do líder. O dispositivo permite escutar a conversa de outros brothers da casa.

Elas flagraram o momento que Key Alves falava mal de MC Guimê. O funkeiro estava no quarto com a dupla de líderes e ouviu tudo.

Assista ao momento:

“Eu gosto do Guimê, mas eu já estou começando a ver situações que estão me deixando com o pé atrás... Ele tentou me influenciar a não votar no Gabriel”, disse Key.

Guimê ficou revoltado com o que escutou. Bruna e Larissa conversaram e resolveram então mandar Key e Gustavo para o 1º paredão pelo líder.

“Eu vou no Cowboy e na Key. Meu plano é ir neles e, na hora, vou falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, mas ouvi vocês falando isso, isso e isso. E meu voto é em vocês. Foda-se. Eu sinto as coisas. Eu fui muito trouxa com eles, trouxa”, disse Bruna.

Chateada

Na madrugada desta sexta-feira (20), os brothers receberam um cooler da produção. Durante a festa, Larissa chamou Bruna para conversar e disse que estava chateada com algumas atitudes da atriz.

Segundo a professora de educação física, Bruna estava tomando decisões sem ouvir sua opinião, e as duas ainda eram uma dupla.

“Eu falei várias vezes para você colocar eles [Key Alves e Gustavo no Paredão] e você disse não. Eu tava cedendo uma coisa para ti e agora tu chega lá e fala: 'Eu vou colocar’”, desabafou Larissa.

“Outra coisa: para mim, tu é minha prioridade. Será que eu sou a sua ainda? Não sei, por causa do Gabriel”, questionou Larissa.

“Independente de eu casar com o Gabriel lá fora, você sempre vai ser minha prioridade. O que a gente tá vivendo aqui dentro, nenhuma outra dupla viveu”, respondeu Bruna, pedindo desculpas a amiga.