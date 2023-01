Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi dinâmica desta quinta (19)

Bruna e Larissa venceram a primeira Prova do Líder do BBB 23, disputada na noite desta quinta-feira (19). A dinâmica envolveu agilidade e equilíbrio, sendo realizada nas duplas definidas pela votação do público, conforme a dinâmica da primeira semana.

As duas estão imunes e ganham o direito de indicar outra dupla diretamente para o paredão, formado no domingo (20). Elas poderão vetar dois participantes da prova do líder da próxima semana.

As primeiras duplas eliminadas da prova de segunda-feira (16), Guimê e Tina e Cristian e Marvvila, não puderam disputar a liderança.

Primeira etapa da prova

Na primeira, disputada em três rodadas, os brothers deveriam se revezar para encaixar oito bolas em um disco flutuante que simula uma pizza.

As duplas seriam desclassificadas se saíssem do disco sem usar a escada, se caíssem do disco ou se usassem bolas que caíram no chão.

Na primeira rodada, Key e Gustavo abriram vantagem e venceram. Já na segunda, em que Sarah e Gabriel foram desclassificados porque usaram uma bola que havia caído no chão, Bruna e Larissa levaram a melhor. Por fim, Gabriel e Paula completaram a pizza mais rápido na terceira etapa.

Segunda etapa da prova

Na etapa final, as três duplas deveriam encaixar seis balões em um 'sanduíche', fazendo-o voar.

Bruna e Larissa encaixaram todos os balões necessários e apertaram o botão mais rápido, levando a liderança. A diferença do tempo de prova delas para o de Bruna e Gabriel foi de milésimos, segundo o apresentador Tadeu Schmidt.