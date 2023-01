Equipe de Amanda do BBB 23 desmente boato sobre namoro após exposição de suposta sogra

A médica Amanda Meirelles, participante do BBB 23, virou alvo das fofocas na internet após ter sido exposta pela suposta sogra dela, que revelou mentira sobre a solteirice da sister. Segundo o colunista Leo Dias, a mãe do tal namorado, identificado como Felipe Weiber, teria publicado, na quarta (18), uma série de fotos de Amanda ao lado dele.

Josy Weiber usou as redes sociais para divulgar imagens do casal junto em viagens. Em uma delas, a suposta sogra conta que os dois passaram a virada de ano em Curaçao, uma ilha do Caribe.

Sister desmente

No confinamento, sem saber da repercussão fora da casa do BBB, Amanda tem contado outra versão da história. "A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei para ele e ele disse: ‘não, lógico que não fico não, nada a ver", começou ela.

Segundo Amanda, ela teria descoberto traições frequentes do rapaz. "Depois, eu recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, ele ficava com ela, chamando ela de ‘amor’. E eu fiquei chateada. Mas ele me deu a minha filha, a minha cachorrinha", finalizou sobre o assunto.

Foto: reprodução/Instagram

Em nota, a equipe das redes sociais de Amanda desmentiu o relacionamento. "Viemos por meio desta, reforçar a informação de que a participante do BBB 23. Amanda Meirelles, está solteira", diz a publicação.

Histórias divergem

O jornalista Muka, conhecido por falar sobre BBB no Spaces do Twitter, contou a história de Amanda por outro viés. Segundo ele, a moça teria mentido ao público e à produção do programa sobre o status de relacionamento.

Tudo, inclusive, não passava de uma estratégia, conforme o relato do jornalista. Ela teria acertado com o então namorado que entraria solteira no programa, justamente visando chegar longe no programa.

No entanto, o acordo não estaria 100% fechado, continuou o colunista Leo Dias. A proximidade e a troca de carícias da médica com o lutador Antônio Cara de Sapato, um dos integrantes do grupo 'Camarote', teria desagradado Felipe e causado uma crise de ciúmes no rapaz.