Bruna Griphao se define 'bissexual heteroafetiva' no BBB 23; entenda o que significa

A atriz Bruna Griphao se assumiu bissexual durante conversa com outros brothers no confinamento do BBB 23, confirmando que precisou contar ao pai sobre a orientação após receber ameaças na internet. A artista se abriu sobre o tópico durante papo com os colegas de reality Gabriel Santana, Sarah Aline e Larissa.

"Contei pro meu pai porque na época eu comecei a receber um monte de ameaças. Foi horrível. Falei 'pô, pai, não sou isso nem isso, só tô vivendo isso agora'. Fiquei com muita vergonha de contar", disse ela.

Veja parte da conversa:

Segundo Bruna, o momento foi delicado por conta dos sentimentos envolvidos na conversa. "Parecia que eu tava contando uma coisa muito promíscua, mas não era", encerrou sobre o assunto.

Bissexualidade heteroafetiva

O ator Gabriel Santana, que já havia assumido a bissexualidade, também trouxe outros termos para a conversa, citando a bissexualidade heteroafetiva.

"É muito doido, porque eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens a atração sexual é muito rara. Me atraio muito mais por mulher", revelou ele.

O termo citado por Gabriel é utilizado para descrever um indivíduo que se atrai por homens e mulheres, mas que, em alguns casos, não se atrai sexualmente por um dos gêneros. O ator, por exemplo, explicou que, no caso dele, a atração sexual por homens é rara.

Já Bruna se enxerga de uma forma diferente. "Me atraio tanto quanto, mas são fases na vida. Relacionamento fechado eu só tive com homens. Bissexual heteroafetiva", definiu ela.