BBB 23: Primeira festa tem beijos entre participantes e Anitta esquecendo letra da própria música

A primeira festa do Big Brother Brasil (BBB) 23 aconteceu na noite dessa quarta-feira (18). Com a apresentação da cantora Anitta, o evento foi marcado pela troca de beijos entre os brothers: Key Alves e Gustavo protagonizaram o primeiro da temporada.

Estimulada pelos outros participantes, a dupla inicialmente trocou um selinho. Após os colegas reclamarem da intensidade, eles trocaram um beijo mais demorado, comemorado pelos demais.

Legenda: Atleta confessou que tem medo se envolver profundamente no programa Foto: reprodução

Em seguida, Key confidenciou a Gabriel Santana que sentiu medo e por isso demorou a se entregar para o companheiro de confinamento. O ex-Chiquititas foi um dos que torceu pelo casal e brincou dizendo querer ser padrinho da relação.

"Não se precipite, não tenha medo. Sinta", aconselhou o ator. "Mas eu fiquei pensando: e se ele for embora depois e eu ficar pensando?", disse a jogadora de vôlei.

Com casamento aberto, Fred Nicácio beija Gabriel Santana

O médico Fred Nicácio e o antigo intérprete do personagem Mosca foram outros que trocaram um beijo na festa. O profissional da saúde é casado, mas vive um relacionamento aberto — ou seja, uma relação não-monogâmica em que ele e o parceiro podem se envolver com outras pessoas.

A ficada entre eles aconteceu longe dos outros participantes, após uma conversa. "Quer algo?", questionou o médico. "Um beijo seu", respondeu o ator e Nicácio concordou.

Legenda: Médico disse que beijar o ator foi bom, mas se arrependeu Foto: reprodução

Após o beijo, Gabriel perguntou mais sobre o marido do colega e disse querer conhecê-lo. "Com certeza o Fábio já deve gostar muito de você", disse sobre o parceiro.

Em seguida, ao ser questionado por Sarah se gostou de conhecer melhor o ator, Nicácio comentou que sim e que queria mais. No entanto, no início da manhã desta quinta-feira (19), o médico confidenciou a Domitila que se arrependeu da atitude.

Além de Nicácio, Gabriel também flertou com Paula, participante da Casa Vidro escolhida pelo público para ingressar no programa, e Cezar Black, além de pedir para ver o mamilo do lutado Antônio Cara de Sapato.

Após ser dispensado, Gabriel consegue beijar Bruna Griphao

Gabriel, participante da Casa de Vidro também escolhido para entrar no reality show, elegeu a atriz Bruna Griphao como alvo na primeira festa do BBB 23. Inicialmente, a atriz dispensou o rapaz, chegando a empurrá-lo após ele tentar beijá-la. Ela até explicou que não queria se envolver com ele por que isso poderia interferir na estratégia dela.

VEJA EMPURRÃO DE GRIPHAO EM GABRIEL:

"A gente pode ter um denguinho? Porque eu quero ter um denguinho com você, mas a gente não pode deixar isso afetar na hora da votação", argumentou o modelo.

"Mas vai. Porque a partir do momento que a gente fica aqui, é eu e você, entende? E não vai ser", explicou a artista, que sugeriu que eles poderiam ter algo quando acabar o programa e se encontrassem fora da casa.

No entanto, o brother continuou investindo em Griphao, que acabou cedendo e o beijando. Logo em seguida, os dois conversaram sobre o ocorrido e Gabriel prometeu que não deixará a relação interferir no jogo.

"Que m*rda, te odeio! Que m*rda a gente fez? A gente não vai ficar mais, tá? Só hoje, porque a gente é brother", disse a atriz. "Ah, tá de palhaçada, né? Tá vendo, Brasil? Não vou deixar isso interferir no jogo", argumentou o modelo.

Legenda: Modelo não desistiu após se dispensando e conseguiu ficar com a atriz Foto: reprodução

Anitta esquece parte da própria música

Ao cantar o sucesso "Boys Don't Cry", a artista acabou não lembrando de parte da letra da canção. "E eu esqueci a letra da minha própria música, oh no!”, disse.

Anitta já beijou Gabriel da Casa Vidro, antes do brother entrar no reality, e, durante a música "Contatinho" o corte realizada pelas câmeras mostrando os dois foi destacado pelos usuários nas redes sociais. "Me tirou uma risada genuína", disse um no Twitter. "O câmera merece um Emmy", disse outro.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.