Conselho de Enfermagem de SP critica fala de Fred Nicácio sobre enfermeira no BBB 23

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) criticou nesta quarta-feira (18) uma fala do médico e fisioterapeuta Fred Nicácio no BBB 23 na qual ele cita uma profissional de enfermagem. O enfermeiro Cezar Black, outro participante do BBB, se sentiu ofendido pela frase.

Em conversa com outros brothers, Fred contou aos colegas que sofreu preconceito de uma enfermeira quando trabalhava como fisioterapeuta, sua primeira formação.

“Eu vi um médico entubando, e eu disse: 'Eu queria fazer isso aí'. E daí, uma enfermeira branca disse: 'Sai daí, menino, isso aí é só pra médico'. Tá bom. Sete anos depois, amor, eu voltei lá, e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicácio, e aí? Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. Porque a gente trata racista assim, expondo, porque quem criou o constrangimento que lide com ele”, disse.

Nas redes sociais, o Coren-SP ressaltou que não existe hierarquia entre as profissões em uma equipe multidisciplinar e criticou o uso da expressão 'minha enfermeira'.

"A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas", disse o conselho.

"Portanto, o Coren-SP condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização à categoria", ressaltou o órgão.

A equipe de Fred, em nota nas redes sociais, afirmou que ele se expressou de forma errônea e ressaltou que não é possível saber a dor que ele sofreu.

"Aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, o Fred reconhece o valor de vocês, como ele fez questão de reafirmar na conversa com o Cézar", diz o comunicado.

Reação dentro do BBB

Dentro da casa do BBB 23, o participante Cezar Black disse que sentiu ofendido com a fala de Fred. Em desafado com a sua dupla, Domitila Barros, ele chorou.

Cezar disse que sabe que o colega falou querendo que o comentário fosse positivo, mas sentiu que ele inferiorizou os enfermeiros.

“Ele falou, tentando ser para ele algo de positivo... 'Ah, porque a enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar'. Pô, cara, pra gente é super ofensivo isso. Pra nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias", disse o enfermeiro.

Domitila, no entanto, discordou de Cezar e defendeu Nicácio. “Você pode escutar mal, mas eu ouvi. Ele criança disse que queria ser médico, e a enfermeira, branca, disse que não”.