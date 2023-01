Nova Juliette? Marília irrita brothers do BBB 23 e recebe emojis de vômito e mala no 'Queridômetro'

No que depender dos participantes do BBB 23, a sister Marília não será uma das mais queridas dentro do confinamento. Desde a segunda-feira (16), estreia da nova edição do programa, ela vem sendo motivo de incômodo dos brothers e já virou até alvo no famoso Jogo da Discórdia, na noite de terça-feira (17). Seria a história de Juliette, do BBB 21, se repetindo?

Na manhã desta quarta (18), ela voltou a ser assunto entre os brothers da casa. No Queridômetro, aparato no qual os participantes podem distribuir emojis entre si no jogo a cada nova manhã, Marília recebeu um vômito, uma cobra, duas plantas, duas malas e dois biscoitos. Na cota dos emojis positivos, ela não recebeu nenhum.

Entre os que não se conectaram com a potiguar, Gabriel parece o maior "hater". Nas primeiras horas na casa, ele já garantiu que não concorda com algumas das atitudes vistas dela até agora. "A Marília veio para se maquiar, eu acho", disse ele.

A maquiadora, no entanto, não demonstrou nenhum tipo de abalo emocional diante das críticas discretas. "Muito bom! Muito bem! Começou a brincadeira! Uhuuul", comemorou de forma irônica.

Conectada a Fred Nicácio, dupla escolhida para ela pelo público do BBB, ela ainda teve que lidar com a pequena rejeição vinda do colega de jogo. "Muitas dessas três plaquinhas não foram para mim, foram para você. Isso ficou muito claro, e você sabe do que eu estou falando e eu sei também porque não somos idiotas. Temos que tomar cuidado porque as pessoas têm percepções diferentes sobre essa dupla", disse o médico.

Repercussão na web

Na Internet, esse era o ingrediente que faltava para comparar a trajetória da nova sister com a de Juliette, que foi campeã do BBB 21. Na época, ainda nos primeiros dias da edição, a paraibana, que também era maquiadora, virou assunto na casa, discutiu com vários brothers e apareceu chorando diversas vezes.

Foto: reprodução/Twitter

"Deixa a menina maquiar!", escreveu Juliette na manhã desta quarta (18), mostrando que tem acompanhado o reality até então. O tuíte teve quase 40 mil curtidas e os seguidores da cantora brincaram com a situação. Em casas de aposta, por exemplo, ela figura como a favorita a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Marília, entretanto, não tem demonstrado tristeza com a rejeição inicial dos colegas de confinamento. "Vocês vão ver que uma hora a fogueira vai acender. Eu sou arengueira. Mas eu sou arengueira quando eu firmo uma ideia muito forte. Eu tenho que ter certeza do porquê que eu tô brigando", comentou em conversa com Key Alves e Gustavo.